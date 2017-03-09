Мама омского участника шоу "Голос. Дети": "Эмоциональное состояние сына нам важнее победы"

Мама семилетнего участника из Омска Юры Максименкова Елена рассказала о том, как сбылась мечта её сына попасть в команду Димы Билана на популярном шоу "Голос. Дети".

Музыкальное шоу "Голос. Дети", собравшее юных певцов со всей России, вновь с большим успехом стартовало на Первом канале. Среди юных талантов оказался семилетний омич Юрий Максименков, который исполнил хит "Симона" Владимира Кузьмина. На последних секундах песни к нему повернулся один из членов жюри - Дима Билан, который и станет его наставником для дальнейшего участия в шоу. Корреспондент "Омск Здесь" поговорила с мамой Юры Еленой Максименковой и узнала, на что готовы родители ради музыкальной карьеры своего ребёнка.

Как рассказала мама юного дарования, в их семье по линии её супруга настоящая музыкальная династия: начиная с прабабушки и прадедушки все - музыканты, поэтому музыкальные способности у Юры проявились очень рано.

- Он ещё не умел разговаривать, а уже чётко отбивал ритм, очень выразительно и эмоционально танцевал и пел. Постоянно с папой что-то исполняли под гитару и импровизировали. В общем, всё получилось как-то естественно, никто никого не заставлял этим заниматься, - вспоминает Елена.

Кроме музыкального таланта у ребёнка пытались найти и другие способности - Юру водили на гимнастику и танцы, но "гены взяли своё". В шесть лет Юру привели в вокальный коллектив "АлИна" под руководством Инны Каршевой, которая и предложила мальчику отправить заявку для участия в проекте "Голос", в который он мечтал попасть.

- Юра с удовольствием ходит на занятия и любит своих педагогов, которые очень профессионально раскрывают творческий потенциал. Это для нас очень важно, - рассказала Елена Максименкова. - Поучаствовать в проекте ему предложила Инна Алексеевна. И с этого момента началась работа. Это со стороны кажется, что всё очень весело и просто, но на самом деле это большой труд для всех: педагога, ребёнка и родителей.

Семья Максименковых

На прослушивания в Москву Максименковы ездили всей семьёй, хотя, как признается Елена, было непросто, в том числе и в финансовом плане. Но о том, кто спонсировал участие Юры в проекте в открытую не говорит. "Хотелось быть рядом с Юрой в такой момент, поддержать его. Хорошо, что нашлись люди, которые поддержали Юру не только морально, но и финансово".

Сейчас Юру поддерживает не только семья и коллектив, но и весь Омск. Следующее его выступление пройдёт после слепых прослушиваний, когда наставники поделят свои команды на тройки. И несмотря на то, что семья Максименковых настраивает Юру только на победу, они готовят его и к возможной неудаче.

- Мы настраиваем Юру на победу, но ведём параллельно разговоры и на тот случай, если он не пройдёт дальше. Его эмоциональное состояние нам важнее, чем победа в конкурсе. Мы в любом случае очень любим и гордимся своим сыном, - говорит Елена.

"Ко мне повернулся Дима Билан, моя мечта сбылась", - поделился впечатлениями сам Юра после своего выступления в эфире, а теперь, по словам его мамы, мальчик уже мечтает спеть с популярным певцом на одной сцене. "Скоро мы идём на концерт к Диме Билану. Кто знает, может, и эта мечта исполнится", - говорит Елена.