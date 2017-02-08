Семилетний омич стал участником шоу "Голос. Дети"

Семилетний Юрий Максименко прошёл слепые прослушивания на кастинге четвёртого сезона и в феврале выступит в эфире Первого канала.

Солист омского ансамбля "АлИна" Юра Максименков примет участие в новом, четвёртом, сезоне шоу "Голос. Дети". Первый кастинг он прошёл ещё в сентябре прошлого года, а в феврале начались съёмки слепых прослушиваний, где он исполнил песню Владимира Кузьмина "Симона".

Оценили ли наставники музыкальные способности омича в этот раз, станет известно после выхода программы в эфир - приблизительно 17 февраля. Впрочем, в официальной группе проекта во "ВКонтакте" появилась информация о том, что Юра Максименков успешно выступил и попал в команду Димы Билана.