Семилетний омич стал участником шоу "Голос. Дети"
Общество  •   8 февраля 2017, 17:00  •  печать

Семилетний омич стал участником шоу "Голос. Дети"

Автор: Варвара Козловская

Семилетний Юрий Максименко прошёл слепые прослушивания на кастинге четвёртого сезона и в феврале выступит в эфире Первого канала.

Солист омского ансамбля "АлИна" Юра Максименков примет участие в новом, четвёртом, сезоне шоу "Голос. Дети". Первый кастинг он прошёл ещё в сентябре прошлого года, а в феврале начались съёмки слепых прослушиваний, где он исполнил песню Владимира Кузьмина "Симона".

 

Оценили ли наставники музыкальные способности омича в этот раз, станет известно после выхода программы в эфир - приблизительно 17 февраля. Впрочем, в официальной группе проекта во "ВКонтакте" появилась информация о том, что Юра Максименков успешно выступил и попал в команду Димы Билана.

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r Теги  •  #выступление #Голос. Дети #телешоу

Комментарии

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Ирина Новикова  •  8 февраля 2017, 17:43

Ой какой умничка!!! Обязательно посмотрю этот эфир. Буду болеть, сопереживать и держать кулачки за него в дальнейшем. Удачи и только победы!!!

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