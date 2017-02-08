Семилетний омич стал участником шоу "Голос. Дети"

Солист омского ансамбля "АлИна" Юра Максименков примет участие в новом, четвёртом, сезоне шоу "Голос. Дети". Первый кастинг он прошёл ещё в сентябре прошлого года, а в феврале начались съёмки слепых прослушиваний, где он исполнил песню Владимира Кузьмина "Симона".
Оценили ли наставники музыкальные способности омича в этот раз, станет известно после выхода программы в эфир - приблизительно 17 февраля. Впрочем, в официальной группе проекта во "ВКонтакте" появилась информация о том, что Юра Максименков успешно выступил и попал в команду Димы Билана.
Ой какой умничка!!! Обязательно посмотрю этот эфир. Буду болеть, сопереживать и держать кулачки за него в дальнейшем. Удачи и только победы!!!