В Омске впервые прошёл ученический бал в стиле 1812 года
Культура  •  16 марта 2017, 15:39, последнее обновление 16 марта 2017, 15:42  •  печать

В Омске впервые прошёл ученический бал в стиле 1812 года

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Облачившись в исторические костюмы школьники, курсанты и студенты станцевали вальс, полонез и менуэт.

15 марта в честь 205-летия победы в Отечественной войне 1812 года в Омском институте водного транспорта состоялся Первый городской школьный бал имени Фёдора Ушакова. В реконструкции аристократического вечера времён начала 19-го века приняли участие учащиеся областных школ, курсанты и студенты.

    

Жюри, в которое вошли специалисты департамента и министерства образования, оценили танец 78 пар. Молодые люди станцевали вальс, полонез и менуэт - наиболее популярные бальные танцы той эпохи, а также провели дефиле в исторических костюмах. Готовясь к балу, на протяжении полутора месяцев все они занимались в специально организованной для них школе танцев.

- Мы формировали танцевальные пары, на протяжении месяца погружались в атмосферу 19 века: занимались этикетом, учили то, как тогда разговаривали, как нужно преподносить себя в бальных танцах, какой выбрать макияж, - рассказала начальник отдела по профориентации и работе с абитуриентами Татьяна Никишкина. - Сегодня мы увидели то, чему они научились. Для себя все ребята вынесли, что участвовать в таких мероприятиях, во-первых, полезно, а во-вторых, поучительно.  

Жюри оценило дефиле участников, а в завершение избрали Короля и Королеву бала.

Теги  •  #бал #видео #Омский институт водного транспорта #Отечественная война 1812 года #фото

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