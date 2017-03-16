В Омске впервые прошёл ученический бал в стиле 1812 года

15 марта в честь 205-летия победы в Отечественной войне 1812 года в Омском институте водного транспорта состоялся Первый городской школьный бал имени Фёдора Ушакова. В реконструкции аристократического вечера времён начала 19-го века приняли участие учащиеся областных школ, курсанты и студенты.

Жюри, в которое вошли специалисты департамента и министерства образования, оценили танец 78 пар. Молодые люди станцевали вальс, полонез и менуэт - наиболее популярные бальные танцы той эпохи, а также провели дефиле в исторических костюмах. Готовясь к балу, на протяжении полутора месяцев все они занимались в специально организованной для них школе танцев.

- Мы формировали танцевальные пары, на протяжении месяца погружались в атмосферу 19 века: занимались этикетом, учили то, как тогда разговаривали, как нужно преподносить себя в бальных танцах, какой выбрать макияж, - рассказала начальник отдела по профориентации и работе с абитуриентами Татьяна Никишкина. - Сегодня мы увидели то, чему они научились. Для себя все ребята вынесли, что участвовать в таких мероприятиях, во-первых, полезно, а во-вторых, поучительно.

Жюри оценило дефиле участников, а в завершение избрали Короля и Королеву бала.