Омские школьники станцуют вальс и менуэт на балу в стиле 19-го века

15 марта в 15:00 в Омском институте водного транспорта пройдет Первый городской школьный бал Фёдора Ушакова, посвящённый 205-летию победы в войне 1812 года. Омские школьники, курсанты и студенты вуза станцуют сразу три танца 19-го века: вальс, полонез и менуэт.

78 пар в исторических нарядах не только станцуют перед жюри, но также устроят дефиле. Судьи оценят выступления участников, которые в течение полутора месяцев занимались в специально организованной школе танцев. В завершение мероприятия выберут Короля и Королеву бала.

В пресс-службе мэрии отметили, что Первый городской бал назван в честь адмирала Фёдора Ушакова не случайно. Подобным образом администрация института старается приобщить курсантов к традициям и истории страны.