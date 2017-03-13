Омские школьники станцуют вальс и менуэт на балу в стиле 19-го века
Культура  •  13 марта 2017, 17:33, последнее обновление 13 марта 2017, 17:44  •  печать

Омские школьники станцуют вальс и менуэт на балу в стиле 19-го века

Автор: Вероника Жукова

В Омске состоится Первый городской школьный бал Фёдора Ушакова.

15 марта в 15:00 в Омском институте водного транспорта пройдет Первый городской школьный бал Фёдора Ушакова, посвящённый 205-летию победы в войне 1812 года. Омские школьники, курсанты и студенты вуза станцуют сразу три танца 19-го века: вальс, полонез и менуэт.

78 пар в исторических нарядах не только станцуют перед жюри, но также устроят дефиле. Судьи оценят выступления участников, которые в течение полутора месяцев занимались в специально организованной школе танцев. В завершение мероприятия выберут Короля и Королеву бала.

В пресс-службе мэрии отметили, что Первый городской бал назван в честь адмирала Фёдора Ушакова не случайно. Подобным образом администрация института старается приобщить курсантов к традициям и истории страны.

Теги  •  #бал #Омский институт водного транспорта #Отечественная война 1812 года

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
В Омске начался прием документов от кандидатов на пост мэра  •  сегодня, 20:51
Бывшего омского замминистра имущественных отношений отдадут под суд  •  сегодня, 20:34
Омский биатлонист включён в состав основной сборной России  •  сегодня, 17:13  •   3
Предприниматель Юрий Афанасенко, производящий полуфабрикаты из мяса птицы, подал на банкротство  •  сегодня, 16:27
Экс-сотрудника облправительства заподозрили в краже денег у омского бизнесмена  •  сегодня, 16:24
Омские мошенницы сняли с пенсионерки "порчу" за 70 тысяч рублей  •  сегодня, 16:19  •   2
Еще новости
Ювелирный 240Х400
Дача весна 240Х400