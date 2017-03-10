В Омске завершён приём заявок на конкурс имени Вильгельма Шпета

II межрегиональный открытый конкурс юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета пройдёт в Омске с 23 по 28 марта. Музыкальный марафон соберёт молодых талантливых музыкантов из России и ближнего зарубежья. В этом году в конкурсе примут участие 59 юных скрипачей и виолончелистов в возрасте от 7 до 19 лет из Казахстана и России.

Председателем жюри выступит профессор кафедры виолончели Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов, солист Московской государственной академической филармонии Кирилл Родин. В состав жюри также войдут шесть профессоров высших учебных заведений из России и ближнего зарубежья - Казахского национального университета искусств (Астана), Московской консерватории имени П. И. Чайковского, Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки, Алтайского государственного университета, Красноярской государственной академии музыки и театра.

Конкурс юных скрипачей и виолончелистов известен музыкальной общественности более 20 лет и является знаковым для нашего региона. Талантливые музыканты Сибири и Урала вновь приедут в Омск, чтобы попробовать свои силы на лучших музыкальных площадках нашего города, - отметил директор департамента культуры мэрии Владимир Шалак. - В 2014 году конкурсу присвоено имя сибирского педагога, воспитавшего несколько поколений профессиональных музыкантов, работающих в России и за её пределами - в Германии, Израиле и Китае - Вильгельма Яковлевича Шпета.

Добавим, что во вторник, 14 марта, в 12.00 в пресс-центре "МКР-Медиа" пройдёт пресс-конференция, посвящённая межрегиональному конкурсу юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета. Спикерами выступят директор департамента культуры администрации Омска Владимир Шалак, руководитель объединения оркестровых инструментов городского методического совета, заслуженный работник культуры РФ Владимир Аксаментов и лауреат 1 конкурса, ученица ДШИ № 6 имени Е. Ф. Светланова (виолончель) Александра Галакова.