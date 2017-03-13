В День театра омичи смогут купить билеты за полцены

Омский государственный театр куклы, актёра, маски "Арлекин" присоединился к акции "Театр.Go", которая традиционно проходит в Международный день театра и объединяет крупнейшие театры России.

В честь Международного дня театра, который отмечается 27 марта, "Яндекс.Афиша" в течение 24 часов будет продавать билеты со скидкой до 90 % в 100 театров 17 городов России.

В состав участников акции "Театр.Go" вошёл омский театр "Арлекин". Как уточнили в театре, омичи смогут купить электронные билеты на спектакли кукольного театра текущего сезона со скидкой 40 %. Приобрести билеты можно на спектакль "Сказка о добром короле, его мудрой жене и хитрой тетушке Уне" Пети Трофимова, который пройдёт 6 мая, и "Тайна Изумрудного города" Дмитрия Войдака, намеченный на 1 июня. И если в обычные дни стоимость билетов составляет от 200 до 500 рублей, то цена по акции будет существенно ниже.

Как сообщают организаторы акции, к проекту уже присоединились более 100 театров из 17 городов России, в их числе: Театр имени Вахтангова, "Сатирикон", "Школа современной пьесы", Театр имени Ленсовета, "Приют комедианта", Ростовский театр драмы имени М. Горького, Нижегородский театр драмы имени М. Горького, Свердловский академический театр драмы, а также сибирские театры - Музыкальный театр Кузбасса имени А. Боброва (Кемерово), Сургутский музыкально-драматический театр и многие другие.