Покинувший омский ТЮЗ Золотарь прокомментировал свой переезд

Несмотря на то, что Владимир Золотарь, который покинул в конце февраля пост художественного руководителя омского ТЮЗа, готовит премьеру спектакля в Минусинском драматическом театре, переезжать туда он не собирается.

Владимир Золотарь покинул Омск и начал готовить одну из премьер в Минусинском драматическом театре. Он приступил к репетициям комедии, написанной в 1668 году, - "Скупой" Жана Батиста Мольера. Однако, как рассказал режиссёр, это лишь разовая постановка.

- Сейчас я нахожусь в Минусинске, но я не уехал сюда жить и работать. Я готовлю премьеру "Скупого" на сцене Минусинского драматического театра, которая пройдёт 17, 18 и 19 марта, - отметил он. - Я по-прежнему люблю омского зрителя, и я надеюсь, что молодёжь, которая стала приходить в театр, будет идти туда и дальше.

Кроме этого, новосибирский режиссёр сейчас работает в родном театре "Красный факел". 20 и 21 марта в рамках обменных гастролей с Алтайским краевым театром Золотарь покажет в Барнауле спектакль "Только для женщин".

Напомним, Владимир Золотарь возглавил омский ТЮЗ в конце 2013 года. В 2014 году театр впервые получил грант Министерства культуры Российской Федерации на постановку спектакля "Маленькие трагедии" Опыт драматических изучений" по произведению А. С. Пушкина, а спектакль "У лис длинные носы" в 2016 году получил специальный приз Российской Национальной театральной премии и приз XIII Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей "Арлекин". За время его руководства театр не раз оказывался в эпицентре скандала. Так, в сентябре прошлого года в СМИ поднимался вопрос по поводу задержки заработной платы артистам и "самоуправства" высшего руководства.