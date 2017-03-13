Бывший худрук омского ТЮЗа Золотарь приедет в Барнаул с мужским стриптизом

20 и 21 марта в Барнауле на сцене Алтайского краевого театра покажут спектакль бывшего художественного руководителя омского ТЮЗа Владимира Золотаря "Только для женщин". Постановка продлится два с половиной часа, и в её основу ляжет мужской стриптиз, сообщает ИА "Банкфакс".

Сюжет спектакля крутится вокруг шести сталеваров, жизнь которых не сложилась. Поэтому молодые мужчины решаются на странную затею, которая заключается в создании собственного стрип-шоу. Именно её воплощению и будет посвящено всё действо. Отметим, что на спектакль пустят зрителей только старше 18 лет.

Напомним, 27 февраля Золотарь решил уйти с должности руководителя Омского театра для детей и молодёжи (ТЮЗ), поэтому подал заявление об уходе по собственному желанию. Он был худруком с конца 2013 года.