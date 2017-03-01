В омском ТЮЗе упразднили должность худрука
Культура  •   1 марта 2017, 11:45, последнее обновление 1 марта 2017, 12:02  •  печать

В омском ТЮЗе упразднили должность худрука

Автор: Дарья Молчанская

Упраздняя должность художественного руководителя, в театре возвращаются к схеме взаимодействия директора и главного режиссёра.

Накануне в омском ТЮЗе, который остался без художественного руководителя, прошла встреча сотрудников театра с министром культуры Омской области Виктором Лапухиным. В частности, рассматривался вопрос о том, кто займёт место покинувшего театр Владимира Золотаря.

Министр встретился с коллективом, поговорил, объяснил сложившуюся ситуацию, планы дальнейшей работы. Кандидатуры рассматриваются разные. Пока не будет назначен руководитель, Игорь Сырота остаётся исполняющим обязанности, - рассказали "Омск Здесь" в региональном Минкульте. - Должности худрука не будет. Принято решение внести изменения в Устав театра и штатное расписание и вернуться к схеме взаимодействия директора и главного режиссёра.

Напомним, Владимир Золотарь возглавил омский ТЮЗ в конце 2013 года. В последние годы театр не раз оказывался в эпицентре скандала. Так, в сентябре прошлого года в СМИ поднимался вопрос по поводу задержки заработной платы артистам и "самоуправства" высшего руководства - художественного руководителя. К слову, в начале февраля этого года Омский областной суд частично удовлетворил апелляционную жалобу одного из работников Романа Пожидаева. Его официально восстановили в должности и выплатили неустойку за время вынужденного прогула.

Теги  •  #Владимир Золотарь #должность #ТЮЗ #худрук

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