Владимир Золотарь покинул омский ТЮЗ

Сегодня, 27 февраля, художественный руководитель Бюджетного учреждения культуры Омской области "Омский областной театр юных зрителей имени ХХ-летия Ленинского комсомола" Владимир Золотарь подал заявление об уходе по собственному желанию. Сейчас готовятся необходимые для увольнения документы.
"Мы долго разговаривали с Владимиром Александровичем, рассматривали разные варианты дальнейшей работы. Но в итоге он всё же принял окончательное решение и покидает Омск, - прокомментировал ситуацию министр культуры Омской области Виктор Лапухин. - За время работы В. А. Золотарь показал себя ярким, неординарным режиссёром, реализованные им проекты открыли театр для молодёжной аудитории. Постановки "Отелло", "1984", "Маленькие трагедии" стали яркими событиями в театральной жизни Омска. Думаю, что и в дальнейшем Владимир Александрович будет желанным гостем в омских театрах как приглашённый режиссёр".
Как отметили в ведомстве, сейчас рассматриваются кандидатуры на должность директора театра.
Напомним, Владимир Золотарь возглавил омский ТЮЗ в конце 2013 года. За время его работы было поставлено и восстановлены большое количество спектаклей. В 2014 году театр впервые получил грант Министерства культуры Российской Федерации на постановку спектакля "Маленькие трагедии" Опыт драматических изучений" по произведению А. С. Пушкина. Спектакль "У лис длинные носы" в 2016 году получил специальный приз Российской Национальной театральной премии и приз XIII Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей "Арлекин".
Несмотря на появившееся ранее опровержение информации об отставке, художественный руководитель омского ТЮЗа покинул свой пост.
Сегодня, 27 февраля, художественный руководитель Бюджетного учреждения культуры Омской области "Омский областной театр юных зрителей имени ХХ-летия Ленинского комсомола" Владимир Золотарь подал заявление об уходе по собственному желанию. Сейчас готовятся необходимые для увольнения документы.
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