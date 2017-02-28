Владимир Золотарь покинул омский ТЮЗ

Сегодня, 27 февраля, художественный руководитель Бюджетного учреждения культуры Омской области "Омский областной театр юных зрителей имени ХХ-летия Ленинского комсомола" Владимир Золотарь подал заявление об уходе по собственному желанию. Сейчас готовятся необходимые для увольнения документы.



"Мы долго разговаривали с Владимиром Александровичем, рассматривали разные варианты дальнейшей работы. Но в итоге он всё же принял окончательное решение и покидает Омск, - прокомментировал ситуацию министр культуры Омской области Виктор Лапухин. - За время работы В. А. Золотарь показал себя ярким, неординарным режиссёром, реализованные им проекты открыли театр для молодёжной аудитории. Постановки "Отелло", "1984", "Маленькие трагедии" стали яркими событиями в театральной жизни Омска. Думаю, что и в дальнейшем Владимир Александрович будет желанным гостем в омских театрах как приглашённый режиссёр".



Как отметили в ведомстве, сейчас рассматриваются кандидатуры на должность директора театра.



Напомним, Владимир Золотарь возглавил омский ТЮЗ в конце 2013 года. За время его работы было поставлено и восстановлены большое количество спектаклей. В 2014 году театр впервые получил грант Министерства культуры Российской Федерации на постановку спектакля "Маленькие трагедии" Опыт драматических изучений" по произведению А. С. Пушкина. Спектакль "У лис длинные носы" в 2016 году получил специальный приз Российской Национальной театральной премии и приз XIII Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей "Арлекин".