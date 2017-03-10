Омские художники привезли на триеннале в Москву права женщин и сибирскую мифологию

Сегодня, 10 марта, в столичном музее "Гараж" открывается первая Триеннале российского современного искусства. Свои работы представят и омские художники.

Участниками триеннале стали почти семьдесят художников и арт-групп из регионов. Их поделили на семь директорий - тенденций современного искусства, проявившихся по всей стране. Омск представляют художник Дамир Муратов в директории "Авторские мифологии" и молодое творческое объединение "Наденька" в директории "Искусство действия", посвящённой художникам-активистам.

"Наденька" представила свои работы на тему феминизма. Так, будут выставлены инсталляция "8 марта" и серия "Кухонный текстиль" - предметы кухонного быта с ручной вышивкой и примерами гендерного неравенства в России.

Прихватки, полотенца, салфетки и другой текстиль - это то, что принято дарить женщинам к празднику, тем самым подчёркивая их "женское" предназначение и семейную роль. В этой серии хотелось показать, как неоднозначна эта роль, с какими трудностями сталкиваются женщины, выполняя свое "предназначение", - рассказала "Омск Здесь" участница арт-группы Надежда Никифорова.

Выставка продлится до 14 мая на площадках музея "Гараж" и Парка Горького.