Омский театр поедет в Братск на межрегиональный фестиваль

30 марта в Братск приедут молодёжные театральные коллективы из Омска, Кемерова, Иркутска и других городов. На межрегиональном фестивале "У Братского моря" имени Геннадия Михасенко омский драматический театр "Студия" Любови Ермолаевой покажет "Разговор, которого не было" по пьесе Родиона Белецкого в постановке Виталия Романова.

Фестиваль состоится при поддержке администрации Братска, иркутского отделения Союза театральных деятелей РФ. Он будет посвящён 80-летию Иркутской области.

"Участие в межрегиональном фестивале "У Братского моря" предоставляет молодым актёрам, режиссёрам возможность показать свои работы зрителям и друг другу, получить оценку высококвалифицированного жюри, посетить мастер-классы по различным направлениям театрального искусства, - пояснила заведующая литературно-драматургической частью театра "Студия" Любови Ермолаевой Светлана Трифонова. - Фестиваль формирует единое творческое пространство городов-участников, способствует воспитанию просвещённого зрителя. В этом году, по замыслу организаторов, будут проходить ежедневные актёрские капустники, состоятся обсуждения спектаклей, запланировано театральное шествие по одной из центральных улиц Братска".

В жюри мероприятия будут доцент кафедры пластического воспитания актёра Школы-студии имени Немировича-Данченко при МХТ имени Чехова Андрей Ураев, основатель театра-студии "Белый остров" Сергей Басалаев, художественный руководитель театра "Студия" Любови Ермолаевой Наталья Корлякова и петербургский режиссёр Вера Попова.

Отметим, впервые фестиваль прошёл в прошлом году. Тогда он собрал молодёжь профессиональных и любительских театров из Братска, Ангарска и Усть-Илимска.