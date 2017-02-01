Омичей пригласили на бесплатный сеанс театральной психотерапии

5 и 12 февраля в 18:00 в Лицейском театре пройдёт психологический эксперимент, в котором могут принять участие все желающие. Как сообщили в пресс-службе департамента культуры администрации Омска, зрителям предложат сначала посмотреть спектакль "Равнодушный красавец", а затем - поговорить на тему "Что нам мешает быть счастливыми?".

- В спектакле артисты Дарья Оклей и Александр Боткин честно и открыто говорят со зрителем о любви - созидающей и разрушающей, - цитируют сотрудники пресс-службы заведующую литературно-драматургической частью театра Дину Литвинову. - Эмоции и темперамент героев выражены не столько в монологах, сколько в танце (хореограф - Ирина Горэ).

Вход на вечера будет свободным. Правда, один бюрократический кордон омичам, желающим попасть на сеанс театральной психотерапии, всё же придётся пройти: каждому необходимо оставить заявку, позвонив по телефону 24-46-48.