Омские зрители решили судьбу "Пьяных" в "Пятом театре"

Накануне, 27 февраля, в "Пятом театре" стартовал проект "Режиссура без цензуры", в рамках которого художественный руководитель театра Никита Гриншпун предоставляет участникам эксперимента - молодым режиссёрам свободу выбора драматургического материала. Предполагается, что до конца года на суд омской публики они представят несколько эскизных показов, лучшие из которых войдут в репертуар театра.

Открыл лабораторию современной режиссуры выпускник СПбГАТИ (курс В. Фильштинского), номинант на молодёжную театральную премию "Прорыв" и национальную премию "Золотая маска - 2014", актёр и режиссёр санкт-петербургского "Этюд-Театра" Семён Серзин. Он выбрал для эксперимента пьесу Ивана Вырыпаева "Пьяные". По жанру это трагикомедия с незамысловатой, на первый взгляд, фабулой: персонажи подшофе предельно откровенно рассуждают о любви, боге, смерти, смысле жизни, наглядно демонстрируя старую истину - что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.

Как рассказали "Омск Здесь" в театре, зрители эскизного показа этой пьесы выступили настоящими цензорами: они не приняли ненормативную лексику постановки, но нашли в ней правильные режиссёрские находки и удачные актёрские работы.

За пять дней, проведённых в нашем городе, режиссёру из Санкт-Петербурга удалось создать практически полноценный спектакль. Да, актёры заглядывали в листочки и пользовались помощью суфлёра, но это было сделано так элегантно, что воспринималось как оригинальный режиссёрский приём. Некоторые мизансцены были лишь намечены пунктиром, но и это, скорее, способствовало восприятию текста, чем наоборот, - рассказали в театре.

Однако зрительское голосование оказалось не в пользу постановки Семёна Серзина: 85 голосов против и 56 - за. Однако пока окончательного решения по судьбе постановки не принято.

Также путём голосования будет решена судьба других эскизных показов, которые в течение года покажет "Пятый театр". Постановка, которая больше всего полюбится омичам, превратится в полноценный спектакль и займёт своё место в афише театра.