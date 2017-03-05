Семилетний омич покорил Билана исполнением песни Кузьмина
Культура  •   5 марта 2017, 16:18, последнее обновление 5 марта 2017, 18:06  •  печать

Семилетний омич покорил Билана исполнением песни Кузьмина

Автор: Дарья Молчанская

Юрий Максименков успешно преодолел "слепые" прослушивания четвёртого сезона вокального проекта "Голос. Дети", а его наставником стал популярный певец Дима Билан. 

В пятницу в эфире Первого канала вышел очередной выпуск "Голос. Дети". Среди юных талантов оказался омич Юрий Максименков, который исполнил хит "Симона" Владимира Кузьмина. На последних секундах песни к нему повернулся один из членов жюри -Дима Билан, который и станет его наставником для дальнейшего участия в шоу.

"Какие вы, омичи, все-таки серьезные, сильные люди. Я повернулся и абсолютно не жалею. Спасибо тебе большое, что ты привнес в этот день какой-то невероятный праздник!" - отметил Билан.

Сам юный певец признался, что не волновался перед выступлением и думал только о песне. "Я старался выйти энергичным, чтобы ко мне повернулся Билан. И он ко мне повернулся - моя мечта сбылась", - поделился впечатлениями Юрий Максименков. 

Теги  •  #видео #Голос. Дети #кастинг #певец #ребенок

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Комментарии

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Лариса Савельева  •  5 марта 2017, 19:01

Блестящий номер, теперь только старание и прилежность в команде Билана и победы конечно на следующих этапах!

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Виктор Леонов  •  5 марта 2017, 19:06

Хочется надеяться, что у юного земляка все получится, все возможности и талант у него есть.

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Мирослав В-ов  •  5 марта 2017, 17:20

Выступил супер! Молодец, так раскрепощенно и оригинально хит Кузьмина не каждый сможет исполнить.

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Анна Мишина  •  5 марта 2017, 16:32

Мальчишка очень талантливый и обаятельный. Молодец! Очень рада за него.

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Юля Пучкова  •  5 марта 2017, 18:36

Согласна. Я с большим удовольствием смотрю этот проект, и даже не подозревала, что у нас так много талантливых детей. Удачи им всем.

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