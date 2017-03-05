Семилетний омич покорил Билана исполнением песни Кузьмина

В пятницу в эфире Первого канала вышел очередной выпуск "Голос. Дети". Среди юных талантов оказался омич Юрий Максименков, который исполнил хит "Симона" Владимира Кузьмина. На последних секундах песни к нему повернулся один из членов жюри -Дима Билан, который и станет его наставником для дальнейшего участия в шоу.

"Какие вы, омичи, все-таки серьезные, сильные люди. Я повернулся и абсолютно не жалею. Спасибо тебе большое, что ты привнес в этот день какой-то невероятный праздник!" - отметил Билан.

Сам юный певец признался, что не волновался перед выступлением и думал только о песне. "Я старался выйти энергичным, чтобы ко мне повернулся Билан. И он ко мне повернулся - моя мечта сбылась", - поделился впечатлениями Юрий Максименков.