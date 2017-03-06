В июне в Омске пройдёт неделя моды

Сегодня в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоялась пресс-конференция "Сибирские дизайнеры о тенденциях модного сезона", в рамках которой директор фестиваля, член Союза дизайнеров России Эмма Васильева рассказала о том, каким будет фестиваль в этом году. Напомним, главное модное событие было решено перенести с апреля на лето. Ориентировочно "Формула моды: Восток-Запад 2017" пройдёт с 28 мая по 6 июня.

В этом году формат фестиваля расширится и сделает акцент не только на дизайне костюма, но и на других модных направлениях, таких как парикмахерское искусство, театральный перформанс, IT-технологии, урбанистка как архитектура и арт-медиа.

Эмма Васильева

Мы постараемся, чтобы это была неделя презентаций креативных индустрий, которые есть в Омске и в опорном университете, потому что многие студенты, которых мы готовим, обладают творческими компетенциями. Я думаю, они будут интересны, прежде всего, молодёжи. <…> Ориентировочно 28 мая в новом здании технологического музея мы откроем презентацию-выставку, в которой покажем технологию дизайна костюма. Можно будет увидеть концепции дизайнеров, их подход к созданию одежды и их наработки, и сами модели. Пройдёт гранд-дефиле, в котором примут участие все наши ведущие дизайнеры со своими коллекциями. Завершится выставка защитой дизайнеров в закрытом формате перед жюри, разбор полётов, - поделилась Эмма Васильева.

Что касается членов жюри, то планируется, что в этом году в его состав войдут зарубежные эксперты, а председателем традиционно останется аналитик моды Александр Хилькевич.

Отметим, Международный фестиваль искусства и дизайна "Формула моды: Восток-Запад" и конкурсный показ коллекций участников в этом году пройдёт в Омске уже в 21-й раз. В конкурсном показе ежегодно участвуют более 200 моделей, демонстрируя 50 дизайнерских коллекций. Уровень работ участников - от начинающих до профессиональных, а география конкурса - около десяти городов России.

В прошлом году главная победа в конкурсе досталась модельеру из Омска, магистранту ОГИСа Юлии Русиновой. Её яркая и образная коллекция женской одежды люксовой стилистики "Земляничный дождь", представленная просторными куртками и длинными пальто, обеспечила ей недельную стажировку в офисе крупнейшей меховой компании Saga Furs в Копенгагене.

Фото: Илья Петров