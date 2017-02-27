Гуляй, Масленица: как омичи проводили зиму

В Омске сегодня отмечают Широкую Масленицу. Праздник развернулся на территории сразу нескольких городских парков.

Праздничные гулянья прошли в парках "Зелёный остров" и "Советский", у СКК имени Блинова и у Дома дружбы. Отмечали Масленицу в Омске с размахом два дня. Гуляли все: и стар, и млад. Отказаться от участия в играх не решался никто, помня о поверье: кто лучше погуляет, у того будет больше счастья и денег.

На народные гулянья вышли больше тысячи человек. Праздник начался с солнечного хоровода, а продолжился молодецкими забавами: боем подушками, прыжками через костер и "стенкой на стенку".

Традиционно состоялись соревнования по выпеканию блинов. В течение 10 минут необходимо было напечь как можно больше символов Масленицы, а жюри выбирало самые необычные блины, которые испекли омские мастерицы.

Аттракционы и торговые ряды в парках начали работать уже с 11 часов.

На бульваре Мартынова омичей угощали блинами с маслом, вареньем или джемом. Самый дешёвый блин стоил 10 рублей, с начинками - 25 рублей.

Изюминкой праздника стало взятие снежной крепости. Защитники сооружения, находящиеся на крепостной башне, должны были сдержать натиск осаждавших её со всех сторон противников. В первые 10 минут никому из нападавших не удавалось достичь цели, однако осаждавшие, скооперировавшись, навалились стеной и прорвали оборону.

Главной масленичной забавой стал ледяной столб, на который пытались взобраться за подарками смельчаки. Проводы Масленицы традиционно сопровождались народными песнями и весенними закличками.

На Зелёном острове прошло массовое обливание водой из вёдер. Акцию организовал клуб закаливания и зимнего плавания "Моржи", который каждую зиму строит прорубь в затоне парка "Зелёный остров". Вылить на себя ведро ледяной водой решились более 200 омичей.

В это же время в другом парке молодые мамы выступали в образе Масленицы и весны, помогая ведущим справиться с радостными маленькими участниками праздника - они водили с детьми хоровод и проводили игры.

Не давали скучать гостям праздника скоморохи и ряженые, известные своими шутками и затеями.

В завершение праздника все с удовольствием ели вкусные блины, а затем с восторгом наблюдали за тем, как горит чучело Масленицы. Его подожгли оригинально - файерщики "выдохнули" огнём, пламя мгновенно охватило куклу, и чучело сгорело за считаные минуты. "Как будто зимы-то и не было", - резюмировала одна из омичек, когда чучело Масленицы сгорело дотла.

Фото: Илья Петров