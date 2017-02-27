В омском ТЮЗе отрицают отставку худрука Владимира Золотаря

Информацию о том, что худрук омского ТЮЗа Владимир Золотарь уходит с должности, не подтверждают ни в театре, ни в региональном Минкульте.

Информация о том, что художественный руководитель омского ТЮЗа Владимир Золотарь объявил о своём уходе из театра, появилась накануне в одном из омских СМИ. Со ссылкой на слова сотрудников театра в материале говорится, что худрук сообщил о своём решении перед вторым показом спектакля "Гамлет" - постановки, вызвавшей неоднозначную реакцию после премьеры в декабре.

Как рассказали "Омск Здесь" в министерстве культуры Омской области, никаких переговоров относительно своего ухода Владимир Золотарь с ведомством не вёл.

- Официально он заявления не подавал, и с нашей стороны приказа об увольнении нет. Как только информация обновится, сообщим, - пояснили в ведомстве.

Между тем в самом ТЮЗе появившуюся информацию комментировать и вовсе отказываются.

- Это всё ерунда и выдумки, и мы даже комментировать это не будем. Эта информация вообще не соответствует действительности, - заявила "Омск Здесь" заместитель Владимира Золотаря Екатерина Скобель.

Напомним, театр уже не первый раз оказывается в эпицентре скандала. Так, в сентябре прошлого года в СМИ поднимался вопрос по поводу задержки заработной платы артистам и "самоуправства" высшего руководства - художественного руководителя Владимира Золотаря и его заместителя, а по совместительству супруги, Екатерины Скобель. Отметим, что если Владимир Золотарь покинет ТЮЗ, то место руководителя займёт его заместитель Игорь Сырота, который уже выполнял эти функции во время отсутствия худрука.