Завтра в Омске выступит Михаил Казиник

Завтра, 23 февраля, в Органном зале Омской филармонии музыкант, писатель, поэт, философ, режиссёр, просветитель, исследователь Михаил Казиник представит свою программу "Три века музыки". Один из самых эрудированных людей современности культуролог Михаил Казиник даст в Омске единственный в Сибири лекцию-концерт. Участниками встречи также станут скрипач Борис Казиник и органист Вячеслав Зубков.

Михаил Казиник расскажет, что классическую музыку нужно не просто слушать, а понимать и любить, а также о том, как менялась роль музыки в жизни людей на протяжении 300 лет. В программе прозвучат произведения величайших музыкантов Европы, в том числе Баха, Вивальди, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шопена, Шумана, Брамса, Листа и Чайковского. Музыкант уверен, что вне зависимости от музыкальных жанровых предпочтений основу музыкального вкуса человека должна составлять именно высокая классическая музыка.

Музыка структурирует сознание и мозг, в музыке заложены все формулы, музыка гениев содержит формулы всех наук. Многие дурачки этого не понимают и ссылаются на разность вкусов, мол, у меня вкус другой, и я люблю Стаса Михайлова и Аллу Пугачёву. Дорогие мои, Нобелевской премии со Стасом Михайловым ни вам, ни детям вашим не видать до конца цивилизации. <...> Люди могут жить, как хотят, и слушать, что хотят, но если у них нет в основе Моцарта, а есть только Михайлов (хотя он просто как символ) ... - считает Михаил Казиник.

Концерт состоится завтра, 23 февраля, в Органном зале Омской филармонии в 17:00.

Интервью с Михаилом Казиником читайте на нашем сайте в пятницу, 24 февраля, а сюжет о концерте музыканта в Омске смотрите в понедельник, 27 февраля, в 20:00 в программе "Новости Здесь. Омск" на телеканале "Продвижение".