Михаил Казиник даст в Омске единственный в Сибири лекцию-концерт

Один из самых неординарных и эрудированных людей нашего времени искусствовед Михаил Казиник представит в Омске программу "III века музыки".

Искусствовед, музыкант, писатель, поэт и эксперт Нобелевского концерта в рамках своих гастролей представит меломанам уникальную программу, в которой использует методику вовлечения аудитории в процесс восприятия музыкальных произведений. Как отмечают критики, Михаил Казиник - это философ, который обладает удивительным даром рассказывать о культуре и искусстве.

В рамках своего выступления в Омске он расскажет и покажет, что нужно не просто слушать классическую музыку, а понимать и любить её. В программе прозвучат произведения Баха, Вивальди, Скарлатти, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шопена, Шумана, Брамса, Листа, Чайковского и других величайших музыкантов.

Я не популяризатор музыки или какого-либо другого вида искусства. Те, кто занимается этим, зачастую уничтожают его смысл. У меня совершенно иная задача - духовно настроить человека на ту волну, на те вибрации, которые исходят от творений поэзии, музыки, литературы, живописи. Всякое подлинное искусство - это передатчик, а человек, который по разным причинам не настроен на его частоту, - испорченный приёмник. Я его ремонтирую, - говорит Михаил Казиник.

Сейчас вице-президент Международной ассоциации писателей и публицистов Казиник проживает в Стокгольме. Уже на протяжении 50 лет он выступает с аншлагами во всём мире со своими лекциями-концертами. Кроме этого, он является главным героем серии документальных фильмов и международным экспертом в области культуры и искусства.

Справка:

Михаил Казиник родился в 1951 году в Санкт-Петербурге. К 15 годам он самостоятельно проводил лекции, которые имели большой успех. Является скрипачом, музыковедом, культурологом, писателем, режиссёром, актёром, профессором Драматического института Стокгольма, ведущим экспертом Нобелевского концерта и автором множества теле- и радиопрограмм.