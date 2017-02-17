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В омском музее покажут модные наряды советской эпохи
Культура  •  17 февраля 2017, 16:35  •  печать

В омском музее покажут модные наряды советской эпохи

Автор: Вероника Делор

В омском историко-краеведческом музее открылась выставка моды 1920-70-х годов.

В Омском государственном историко-краеведческом музее открылась выставка "Модники и модницы", позволяющая познакомиться с советской модой 1920-70-х годов. Гости понаблюдают, как она менялась на протяжении пяти десятилетий.

Идеология того времени провозглашала, что в советском государстве нет места роскошным нарядам, которые шили для себя представители дворянского класса и буржуазии царской России, а каждый гражданин является строителем нового общества, и думать о моде ему не пристало. Главной задачей промышленной отрасли было создание удобного костюма для работников, желательно, подходящего и женщинам, и мужчинам, но остановить стремление к красоте было не под силу даже государству, - сообщает пресс-служба музея.

Посетителям покажут одну из крупнейших коллекций ОГИК музея. В коллекцию войдут не только костюмы эпохи НЭПа, индустриализации и послевоенных десятилетий, но и образцы парфюмерной продукции, аксессуары советского периода. Каждую эпоху будут сопровождать образы кумиров того времени: артистов эстрады и кино, моделей и манекенщиц. Гостям музея покажут экспонаты, демонстрирующие тенденции развития моды в СССР и её особенности на фоне общемировой моды.

Теги  •  #выставка #мода #Омский историко-краеведческий музей #СССР

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