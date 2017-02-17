В омском музее покажут модные наряды советской эпохи

В Омском государственном историко-краеведческом музее открылась выставка "Модники и модницы", позволяющая познакомиться с советской модой 1920-70-х годов. Гости понаблюдают, как она менялась на протяжении пяти десятилетий.

Идеология того времени провозглашала, что в советском государстве нет места роскошным нарядам, которые шили для себя представители дворянского класса и буржуазии царской России, а каждый гражданин является строителем нового общества, и думать о моде ему не пристало. Главной задачей промышленной отрасли было создание удобного костюма для работников, желательно, подходящего и женщинам, и мужчинам, но остановить стремление к красоте было не под силу даже государству, - сообщает пресс-служба музея.

Посетителям покажут одну из крупнейших коллекций ОГИК музея. В коллекцию войдут не только костюмы эпохи НЭПа, индустриализации и послевоенных десятилетий, но и образцы парфюмерной продукции, аксессуары советского периода. Каждую эпоху будут сопровождать образы кумиров того времени: артистов эстрады и кино, моделей и манекенщиц. Гостям музея покажут экспонаты, демонстрирующие тенденции развития моды в СССР и её особенности на фоне общемировой моды.