В Омском краеведческом музее встретили призраков
Культура  •  23 декабря 2016, 08:38, последнее обновление 23 декабря 2016, 09:51  •  печать

В Омском краеведческом музее встретили призраков

Автор: Василий Епанчинцев

В омском музее вокруг экспонатов замечено странное свечение, а по ночам охране не дают покоя звуки шагов и стоны.

В Омском историко-краеведческом музее обнаружили паранормальную активность, сообщает gtrk-omsk.ru. На записях с камер видеонаблюдения слышны звуки шагов, зловещий смех и леденящие душу стоны. В кадр попадают таинственные светящиеся объекты.

В 18:00 погасили свет, закрыли зал, и на камерах зафиксировали большое скопление непонятных каких-то субстанций, которые просто, как рой мошек, колесили по музею, - рассказала заместитель директора музея Наталья Карбышева. - Пришлось охране вскрыть залы, но ничего не обнаружили, но тем не менее датчики движения всю ночь работали и показывали, что в зале кто-то находится.

Сотрудники музея версию о попадающих в кадр насекомых отвергают, поскольку все экспонаты обрабатываются специальными химикатами. У головы гипсовой скульптуры Владимира Ленина также недавно было замечено необычное свечение.

Учёные сняли на камеру полтергейст в одной из омских школ

r Теги  •  #Омский историко-краеведческий музей #призрак

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