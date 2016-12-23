В Омском краеведческом музее встретили призраков

В омском музее вокруг экспонатов замечено странное свечение, а по ночам охране не дают покоя звуки шагов и стоны.

В Омском историко-краеведческом музее обнаружили паранормальную активность, сообщает gtrk-omsk.ru. На записях с камер видеонаблюдения слышны звуки шагов, зловещий смех и леденящие душу стоны. В кадр попадают таинственные светящиеся объекты.

В 18:00 погасили свет, закрыли зал, и на камерах зафиксировали большое скопление непонятных каких-то субстанций, которые просто, как рой мошек, колесили по музею, - рассказала заместитель директора музея Наталья Карбышева. - Пришлось охране вскрыть залы, но ничего не обнаружили, но тем не менее датчики движения всю ночь работали и показывали, что в зале кто-то находится.

Сотрудники музея версию о попадающих в кадр насекомых отвергают, поскольку все экспонаты обрабатываются специальными химикатами. У головы гипсовой скульптуры Владимира Ленина также недавно было замечено необычное свечение.