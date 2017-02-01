Омичам покажут 40 видов пауков и скорпионов
Культура  •   1 февраля 2017, 12:10  •  печать

Омичам покажут 40 видов пауков и скорпионов

Автор: Вероника Делор

В Омском государственном историко-краеведческом музее пройдёт выставка "Восемь ног и хелицеры. Удивительный мир пауков".

7 февраля в 16:00 в Омском государственном историко-краеведческом музее откроется выставка "Восемь ног и хелицеры. Удивительный мир пауков". Музей покажет посетителям 40 видов пауков и скорпионов. Среди них омичи увидят самого большого паука в мире птицееда Голиафа, африканского толстохвостого скорпиона, пустынного волосатого скорпиона, а также паука-каракурта или иначе чёрную вдову, которая обитает в Северной Америке и Средней Азии.

На выставке опасных "гостей" поместят в закрытые подсвеченные стеклянные террариумы, у каждого из которых поставят информационные таблички с подробными сведениями о животных. Таким образом, пауков и скорпионов можно будет как следует рассмотреть и сделать интересные фотографии.

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r Теги  •  #выставка #Омский историко-краеведческий музей #паук

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