Омичам покажут 40 видов пауков и скорпионов

7 февраля в 16:00 в Омском государственном историко-краеведческом музее откроется выставка "Восемь ног и хелицеры. Удивительный мир пауков". Музей покажет посетителям 40 видов пауков и скорпионов. Среди них омичи увидят самого большого паука в мире птицееда Голиафа, африканского толстохвостого скорпиона, пустынного волосатого скорпиона, а также паука-каракурта или иначе чёрную вдову, которая обитает в Северной Америке и Средней Азии.

На выставке опасных "гостей" поместят в закрытые подсвеченные стеклянные террариумы, у каждого из которых поставят информационные таблички с подробными сведениями о животных. Таким образом, пауков и скорпионов можно будет как следует рассмотреть и сделать интересные фотографии.