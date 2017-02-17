Юных омичей позвали на всероссийский конкурс чтецов

22 февраля в омской гимназии № 75 состоится школьный этап конкурса чтецов "Живая классика". В нём примут участие школьники 6-10 классов.

Участникам придётся успешно продекламировать прозаическое произведение, чтобы пройти в следующий этап: в него попадёт не более трёх конкурсантов. По словам организаторов, жюри на всех этапах конкурса будет обращать внимание на текст произведения, и выделять тех школьников, которые выберут менее популярных и более современных авторов.

Также участников ждёт акция "Цветы и порох", во время которой состоится чтение стихотворений о Родине и возложение цветов к мемориальной доске Фёдора Крылова. Отметим, в прошлом году в конкурсе приняли участие 247 школ из 25 районов Омской области и города.