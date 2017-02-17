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Юных омичей позвали на всероссийский конкурс чтецов
Культура  •  17 февраля 2017, 10:37, последнее обновление 17 февраля 2017, 10:37  •  печать

Юных омичей позвали на всероссийский конкурс чтецов

Автор: Вероника Делор

В Омске стартовал школьный этап 6-го всероссийского конкурса "Живая классика".

22 февраля в омской гимназии № 75 состоится школьный этап конкурса чтецов "Живая классика". В нём примут участие школьники 6-10 классов.

Участникам придётся успешно продекламировать прозаическое произведение, чтобы пройти в следующий этап: в него попадёт не более трёх конкурсантов. По словам организаторов, жюри на всех этапах конкурса будет обращать внимание на текст произведения, и выделять тех школьников, которые выберут менее популярных и более современных авторов.

Также участников ждёт акция "Цветы и порох", во время которой состоится чтение стихотворений о Родине и возложение цветов к мемориальной доске Фёдора Крылова. Отметим, в прошлом году в конкурсе приняли участие 247 школ из 25 районов Омской области и города.

Теги  •  #классические произведения #конкурс #чтение #чтец #школьники

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