Труппу омского Драмтеатра пополнила жена режиссёра Руслана Шапорина
Культура  •  23 декабря 2016, 12:51  •  печать

Труппу омского Драмтеатра пополнила жена режиссёра Руслана Шапорина

Автор: Дарья Молчанская

Мария Токарева, которая задействована в спектаклях Лицейского и Пятого театра, вошла в штат Омского театра драмы.

Как сообщили в Омском академическом театре драмы, Мария Токарева сыграет главную женскую роль в спектакле по одноименному роману Эриха Марии Ремарка "Три товарища", премьера которого назначена на март. Это драматургическое переложение произведения классика от Натальи Скороход. Мария Токарева исполнит роль Патриции Хольман. Также в главных ролях Егор Уланов, Николай Сурков и Сергей Канаев. Однако уже сейчас актрису можно увидеть в роли Зары в спектакле режиссёра Алексея Крикливого "Искупление".

Мария Токарева также задействована в спектаклях Лицейского и Пятого театра. Актриса является лауреатом Областного ежегодного Конкурса-фестиваля "Лучшая театральная работа - 2009", где вместе с Евгением Точиловым получила диплом в номинации "Специальный приз жюри. "Лучший актёрский дуэт" (за роль в спектакле "Альпийская баллада"). "За лучший актёрский дуэт" (в спектакле "Альпийская баллада") Мария Токарева получила диплом на VII Открытом фестивале молодёжных театральных коллективов "Виват, театр!" (г. Тамбов).

Отметим, что 28-летняя актриса является супругой ведущего артиста омского драмтеатра Руслана Шапорина.

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r Теги  •  #актриса #Драмтеатр #Омск

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