Омских предпринимателей учили быть номером один

Как стать номером один, найти клиента в соцсетях и эффективно привлекать его через интернет, производить рекламу, приносящую деньги? На эти и многие другие вопросы, волнующие бизнес, два дня в рамках Alfa Business Week, организованной при поддержке Альфа-Банка, омским предпринимателям отвечали российские эксперты в сфере маркетинга, интернет-продвижения, продаж, HR. Своеобразной вишенкой на торте стало выступление известного российского маркетолога Игоря Манна, призывающего компании и, главное, их лидеров заняться самооценкой, задавшись вопросом: зачем нужно быть номером один, а тем более, зачем это нужно самой компании?

Забегая вперёд, скажем сразу: универсального совета нет. Для каждого отдельного случая должен быть свой рецепт. И чтобы подобрать необходимые ингредиенты, руководитель обязан начать с себя, сделав самоанализ, зафиксировав на листке бумаге свои сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. Это поможет понять, в каком направлении двигаться.

Игорь Манн

- Любой руководитель спрашивает себя: как создать команду номер один? Самое главное, иметь цель. Большую, амбициозную цель номер один, - советует Манн. - Проведите аудит того, что вам помогает к ней двигаться и что или кто мешает. Составьте план развития - личностного, профессионального. Показывайте результат и занимайтесь продвижением самого себя. И если тебе необходим результат, тебе нужно "копать" во всех этих направлениях.

Одной из самых благодатных почв для продвижения, конечно же, является интернет. 70 % населения земли пользуется Всемирной паутиной. В нашей стране таковыми являются 2/3 россиян. Хороший прирост показывает аудитория, использующая мобильные устройства. Помня об этом, стоит выстраивать свою рекламную кампанию в интернете.

- О современном пользователе интернета стоит помнить две вещи. Во-первых, он, скорее всего, мобилизован и существенную часть времени проводит с мобильным устройством в руках. Соответственно, необходимо рассчитывать, что его взаимодействие с вашим сайтом должно быть удобным, - говорит ведущий менеджер по работе с агентствами Mail.Ru Group Вячеслав Прохоров. - Во-вторых, все пользуются соцсетями, которые приучают пользователя к определённой механике потребления.

Иными словами, современный человек, пользующийся интернетом, уже отвык от массивных текстов, ведь с развитием всемирной паутины меняются и рекламные технологии. Microsoft Canada в 2015 году провело исследование и выяснило: концентрация внимания среднестатистического пользователя меньше, чем концентрация внимания у среднестатистической рыбы.

Вячеслав Прохоров

- Если человека не зацепила ваша реклама, он пойдёт дальше. Помните об этом, разрабатывая свои рекламные материалы, и делайте всё, чтобы максимально быстро зацепить пользователя, - резюмирует Вячеслав Прохоров.

Советов за эти дни омские предприниматели выслушали немало. Им рассказали и о критериях оценки персонала, и о правильной "упаковке" цены товара, и об инструментах планирования финансовой модели. Эксперты на примерах омских компаний разобрали основные ошибки рекламной стратегии. Хотя, наверное, с большим удовольствием попытались сделать домашнее задание от Игоря Манна, порекомендовавшего за бокалом вина пятничным вечером провести работу над собой, составив собственный SWOT-анализ. Под вопросом остаётся и интеллектуальный рацион предпринимателей. Омским управленцам настоятельно посоветовали читать, читать и читать. Профессиональную литературу, естественно. Учитывая, что интернет отучивает современных людей от чтения большого объёма текстов, это задание может даться непросто. Вопрос лишь в самодисциплине.

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