Деловой форум ALFA BUSINESS WEEK "Точки роста вашего бизнеса"

Мероприятие адресовано предпринимателям, владельцам и директорам компаний малого бизнеса. В ходе форума известные российские эксперты в области маркетинга, продаж, интернет-продвижения, HR поделятся практическими советами и рекомендациями по развитию бизнеса. Участники мероприятия получат не только ценную практическую информацию и реальные кейсы из российской практики, но и уникальную возможность пообщаться со спикерами, бизнес-партнёрами и потенциальными клиентами в непринужденной обстановке.
В числе экспертов форума:
- Игорь Манн, известный российский маркетолог;
- Алексей Иванов, генеральный директор агентства ISEE Marketing, партнёр по обучению "Яндекс";
- Оксана Бендюкова, эксперт-консультант и партнёр по внешним проектам HeadHunter;
- Михаил Добровольский, эксперт в области применения сертификатов электронных подписей СКБ Контур;
- Вячеслав Прохоров, ведущий менеджер по работе с агентствами, Mail.Ru Group;
- Михаил Смолянов, предприниматель, основатель сервиса финансового учета "Финолог";
- Роман Тарасенко, предприниматель, основатель и генеральный директор сервиса "Кросту" и другие.
В ходе форума пройдёт уникальная сессия "Сравни себя". Эксперты оценят 2-3 бизнес-проекта: разберут типичные ошибки, укажут на точки роста, дадут практические рекомендации для развития бизнеса.
Регистрация и подробности на сайте мероприятия http://alfabusinessweek.ru/omsk17
Мероприятие состоится по адресу: Омск, ул. Ленина, д. 8а, Омский театр драмы.
Начало мероприятия в 11.00. Начало регистрации участников в 10.30.
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