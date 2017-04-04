Деловой форум ALFA BUSINESS WEEK "Точки роста вашего бизнеса"

13-14 апреля 2017 года в Омске пройдёт масштабный деловой форум для малого бизнеса Alfa Business Week "Точки роста вашего бизнеса".

Мероприятие адресовано предпринимателям, владельцам и директорам компаний малого бизнеса. В ходе форума известные российские эксперты в области маркетинга, продаж, интернет-продвижения, HR поделятся практическими советами и рекомендациями по развитию бизнеса. Участники мероприятия получат не только ценную практическую информацию и реальные кейсы из российской практики, но и уникальную возможность пообщаться со спикерами, бизнес-партнёрами и потенциальными клиентами в непринужденной обстановке.

В числе экспертов форума:

Игорь Манн , известный российский маркетолог;

, известный российский маркетолог; Алексей Иванов , генеральный директор агентства ISEE Marketing, партнёр по обучению "Яндекс";

, генеральный директор агентства ISEE Marketing, партнёр по обучению "Яндекс"; Оксана Бендюкова , эксперт-консультант и партнёр по внешним проектам HeadHunter;

, эксперт-консультант и партнёр по внешним проектам HeadHunter; Михаил Добровольский , эксперт в области применения сертификатов электронных подписей СКБ Контур;

, эксперт в области применения сертификатов электронных подписей СКБ Контур; Вячеслав Прохоров , ведущий менеджер по работе с агентствами, Mail.Ru Group;

, ведущий менеджер по работе с агентствами, Mail.Ru Group; Михаил Смолянов , предприниматель, основатель сервиса финансового учета "Финолог";

, предприниматель, основатель сервиса финансового учета "Финолог"; Роман Тарасенко, предприниматель, основатель и генеральный директор сервиса "Кросту" и другие.

В ходе форума пройдёт уникальная сессия "Сравни себя". Эксперты оценят 2-3 бизнес-проекта: разберут типичные ошибки, укажут на точки роста, дадут практические рекомендации для развития бизнеса.

Регистрация и подробности на сайте мероприятия http://alfabusinessweek.ru/omsk17

Мероприятие состоится по адресу: Омск, ул. Ленина, д. 8а, Омский театр драмы.

Начало мероприятия в 11.00. Начало регистрации участников в 10.30.

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