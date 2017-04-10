Строительная экспертиза - цивилизованное решение проблем на стройке

Строительство или капитальный ремонт собственного дома, возведение промышленного объекта, благоустройство территории, приобретение жилья - всё это сопряжено с большими финансовыми издержками, и помощь специалистов по технадзору и строительной экспертизе позволит своевременно, компетентно и цивилизованно решить возникающие проблемы. О самых распространённых конфликтных ситуациях рассказывают специалисты компании "Экспертсистема".

Завышенные расходы

Предусмотреть все расходы на стройку и ремонт, действительно, бывает сложно, и смета регулярно пересматривается. Однако здесь важны разумные пределы. Ситуация, когда первоначальная стоимость работ по причине некомпетентных действий подрядчика по завершению строительства объекта увеличивается в несколько раз, неприемлема. Минимизировать издержки подобного рода позволит привлечение специалиста по технадзору ещё на стадии проектирования, который затем будет присутствовать на всех этапах строительства. Это позволит свести к минимуму разницу между первоначальной и итоговой суммой.

Брак в новостройке

Приобретение жилья на стадии строительства позволяет сэкономить значительные денежные средства, однако покупатель может получить продукт, который не устраивает его по качеству. Большинство недочётов может и должен устранить застройщик до момента подписания акта приёмки работ. Помощь в выявлении брака окажут специалисты независимой строительной экспертизы, а юристы помогут правильно составить претензию или исковое заявление, если вопрос будет решаться в суде.

Низкое качество ремонтных работ

Капитальный ремонт - весьма затратное как по времени, так и по финансам мероприятие. Зачастую заказчик просто не в силах контролировать качество применяемых отделочных материалов. В результате, когда все работы завершены, удовлетворённости качеством нет. Если специалисты технадзора не привлекались к процессу ремонта, то доказать вину подрядчика в использовании неподходящих материалов поможет строительная экспертиза.

Приобретение "кота в мешке"

Только детальная строительная экспертиза позволит дать достоверную оценку состояния приобретаемого объекта недвижимости. Речь идёт о визуальном и инструментальном обследовании систем водоснабжения и водоотведения, вентиляции, отопления, кондиционирования, электрических сетей, строительных конструкций. Результаты строительной экспертизы позволяют оценить возможность и стоимость дальнейшей эксплуатации объекта недвижимости.

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