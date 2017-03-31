Лидер продаж проходит "оцифровку"

В 2016 году рынок автомобильных продаж продолжил падение. Если по России он просел на 11,2 %, то в Омске рухнул более чем на треть (35,4 %). Омичи смогли позволить себе купить только 9100 новых иномарок, против 14 094 - годом ранее. Производители и дилеры продолжают оптимизацию и сокращение издержек, но и в это время можно найти точки для роста. При взвешенном подходе и грамотном менеджменте в период всеобщего падения есть возможность выходить на лидирующие позиции.

По итогам 2016 года Тойота Центр Омск продал больше всех автомобилей в Омске среди дилеров иностранных брендов. "Омск Здесь" выяснил, как дилерскому центру удаётся сохранять лидерские позиции на рынке, постоянно улучшая качество обслуживания.

В 2016 году Тойота Центр Омск обошёл по объёму продаж новых иномарок популярные корейские бренды. Всего было продано в городе 887 автомобилей японской марки при том, что Toyota играет в более дорогом сегменте, чем южнокорейцы, делающие ставку на класс народных автомобилей.

"Каждый десятый автомобиль, проданный в Омске в прошлом году, был марки Toyota, наша доля рынка составила 9,75 %, что на 0,86 % выше, чем в 2015 году, - отметил исполнительный директор Тойота Центр Омск Виктор Гребенников. - Всего в 2016 году в Омске продавалось 36 брендов, 21 из которых за год продал менее 100 автомобилей, а семь из них за год реализовали менее 10 автомобилей".

Исполнительный директор Тойота Центр Омск Виктор Гребенников

Для сохранения стабильно высоких показателей Тойота Центр Омск постоянно совершенствует свои процессы и удивляет клиентов новым. В этом году официальный дилер представил новый шоу-рум, оформленный в соответствии с единой концепцией бренда Toyota - Personal & Premium. "Целью концепции является максимальный комфорт клиентов, - продолжает Гребенников. - Стиль интерьера воплощает ключевые идеи бренда, которые заключаются в сочетании персонального подхода к каждому клиенту и премиального уровня обслуживания".

В клиентской зоне представлено всё необходимое для отдыха. Современный стиль дилерского центра, цветовая гамма мебели и интерьера создают позитивную и комфортную атмосферу. Теперь многие процессы "оцифрованы". Клиенты с помощью специальных интерактивных панелей могут ознакомиться с историей бренда и характеристиками современных моделей. "Дилеры начинают ориентироваться на более молодую современную аудиторию, - сказал Виктор Гребенников. - Поэтому тренд на диджитализацию бизнеса был нами продолжен. Группа Компаний "Автоплюс" представила новый сайт".

Сегодня клиенты хотят быстро решать задачи по покупке, продаже и обслуживанию автомобиля. На сайте группы компаний "Автоплюс" можно самому записаться на тест-драйв и сервис, рассчитать размер платежа по кредиту и стоимость страховых услуг, подать онлайн-заявку на кредит, воспользоваться онлайн-конфигуратором и другими удобными приложениями, экономящими время на визит в дилерский центр. По словам руководителя Тойота Центр Омск Виктора Гребенникова, на сайте можно получить оценку автомобиля с пробегом, которая будет максимально близка к реальной стоимости. На виртуальной витрине представлены автомобили, которые есть в наличии. Здесь же можно оставить заявку на конкретный автомобиль, который будет доставлен в кратчайшие сроки. Со специалистами дилерских центров группы компаний теперь можно общаться любым удобным способом, используя Facebook, WhatsАpp, Тelegram.

В сервисной зоне Тойота Центр Омск, как и всегда, идеальная чистота. Отсутствие пыли гарантирует проведение генеральной уборки каждую ночь. Виктор Гребенников шутит, что специалисты "Ревизорро" учились чистоте у омского дилерского центра. Здесь теперь доступна уникальная услуга "Экспресс ТО", когда с автомобилем работают сразу два механика. Если раньше с одной машиной работал один механик, у которого на работу уходило 2-2,5 часа, то сейчас время обслуживания удалось сократить на полтора часа (до часа). От этого выигрывают все: клиенты тратят минимум времени, механики получают больше, а через сервисную зону проходит максимальное количество автомобилей.

Группа компаний "Автоплюс" не планирует останавливаться на достигнутом. Уже летом в Омске откроется официальный дилерский центр Lexus. Все высокие стандарты обслуживания, отлаженной работы сервиса и внимание к мелочам будут реализованы на новой площадке. В 2018 году Lexus планируется вывести в лидеры по продажам. Также в 2017 году омичей ждёт знакомство с новыми Toyota Highlander и Toyota Prius. Обе модели являются нишевыми и определённо найдут своего покупателя в Омске. Ожидается поступление новых комплектаций признанных лидеров продаж кроссовера Toyota RAV4 и бизнес-седана Toyota Camry, потому что японский бренд не только следует запросам российской аудитории, но и стремится предвосхищать ее запросы. В конце года на российском рынке появится Toyota Fortuner, который займёт нишу между RAV4 и Toyota Land Cruiser Prado.

На правах рекламы