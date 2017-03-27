Тонкие матрасы - для тех, кто всё ещё спит на диване

Диван может быть вполне комфортным спальным местом, но всё-таки он значительно уступает кровати с качественным высоким ортопедическим матрасом. Улучшить качество сна на диване способны тонкие матрасы и наматрасники. Их объединяют в одну категорию топперов, общая цель которых - коррекция жёсткости и обеспечение комфорта.

Образцы тонких матрасов от разных российских производителей представлены в магазине Matras-Omsk.Ru. Такой вариант станет выходом из положения для тех, кто спит на неудобном диване или старом матрасе, который уже не способен выполнять свои функции на сто процентов. Наполнителем тонких матрасов и наматрасников служит натуральный и искусственный латекс, материал с эффектом памяти (мягкие наматрасники), кокосовая койра (жёсткие наматрасники). Как и обычные матрасы, тонкие имеют несколько слоёв, стеганый чехол. Особенно удобны наматрасники из натурального латекса. Материал гипоаллергенен, и способен долгое время сохранять свою эластичность. Благодаря этому его можно скручивать для хранения в шкафу.

Наматрасники, кроме функций коррекции, служат ещё и дополнительной защитой новому матрасу, оберегая его от случайных протеканий жидкостей и пыли. Одновременно стоит приобретать не только матрас и кровать в Омске, но и наматрасник. Все эти изделия для долгого срока службы должны соответствовать друг другу по размеру.

К категории "тонкие" производители относят матрасы толщиной от двух до восьми сантиметров. Для сравнения: даже дешёвые модели классических матрасов имеют высоту от 17 сантиментов. Топпер никогда не будет полноценной заменой матрасу, поэтому его нельзя использоваться лишь в сочетании с ортопедическим основанием кровати. При этом тонкий матрас способен до неузнаваемости изменить качество сна на старом диване или кровати.

Также тонкие матрасы прекрасно справляются с коррекцией жёсткости матраса. Если был приобретён жёсткий качественный матрас, но персональным представлениям об удобстве он не угодил, то ситуацию исправит мягкий наматрасник из латекса или пены. И наоборот, топпер из кокосовой койры, уложенный на излишне мягкий матрас, добавит последнему жёсткости. При этом тонкий кокосовый матрас скручивать и складывать нельзя.

Мало кто из потребителей знаком с уникальными свойствами материалов с эффектом памяти. Данный наполнитель обеспечивает снижение нагрузки без создания обратного давления и благоприятствует расслаблению мышц. Тонкий матрас из такой "умной" пены позволит оценить все особенности материала и, возможно, в дальнейшем решиться на покупку классического матраса "с эффектом памяти".

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