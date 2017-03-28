Apteka.RU оказался единственным фармацевтическим сайтом в топ-20 интернет-торговли в России

Популярный сервис заказа лекарств попал в топ-20 крупнейших сайтов, на которых россияне совершали покупки в 2016 году. Рейтинг составлен Российской Ассоциацией компаний интернет-торговли.

Apteka.RU с аудиторией 3,959 млн человек занял 12 строчку рейтинга, став единственным фармацевтическим сайтом в топ-20 и опередив такие популярные интернет-магазины, как Alibaba.com (3,936 млн), Labirint.ru (3,437 млн) и Bonprix.ru (2,982 млн).

Сервис Apteka.RU, созданный компанией "Катрен" в 2012 году, с каждым годом набирает всё большую популярность. Ежегодно количество заявок на аптечные товары, сформированных пользователями на данном сайте, увеличивается в несколько раз. По результатам 2015 года сервис Apteka.RU занял 10 место по количеству заказов среди российских интернет-ресурсов. Достижения сервиса отмечены Международной фармацевтической премией "Зелёный крест" (номинации "Социальный проект года" и "Аптечный бренд года").

Омские пользователи также уже успели оценить удобство использования сервиса Apteka.RU. Согласно статистике ресурса, около 30 тысяч жителей Омска и Омской области в месяц ищут и заказывают здесь фармацевтические препараты, товары для красоты и здоровья.

В числе основных преимуществ покупок на Apteka.RU - отсутствие необходимости производить платёж сразу после формирования заказа на сайте. Оплату выбранных товаров пользователь осуществляет непосредственно при их получении в одной из аптек-партнёров сервиса.

Низкая торговая наценка делает приобретение лекарств на Apteka.RU полезным не только для здоровья, но и для кошелька. Держать выгодные цены позволяют прямые контракты с ведущими фармацевтическими предприятиями.

Чтобы убедиться в преимуществах использования сервиса, достаточно прямо сейчас зайти на Apteka.RU и найти наиболее часто используемое в вашей семье лекарство - по выгодной цене и недалеко от дома.

Сервис поиска и заказа лекарств Apteka.RU

Служба обработки заказов: (3812)291-799 (понедельник - пятница, с 9.00 до 18.00), 8-800-100-10-69 (круглосуточно, звонки по России бесплатны)

http://apteka.ru

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