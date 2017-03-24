В Омске состоялся Большой Сибирский конгресс заказчиков и поставщиков

Мероприятие прошло в четвёртый раз в г. Омске в Областном экспоцентре, собрав в первый день представителей крупных предприятий, застройщиков, промышленных компаний из Сибирского и Уральского Федеральных округов, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Организаторы Большого Сибирского конгресса не сомневаются в пользе проведения данного мероприятия, основной целью которого является поддержка, формирование единых взглядов на правоприменение норм законодательства, а также повышение уровня профессионализма и разностороннего развития всех заказчиков и поставщиков.

Новосёлов Андрей Алексеевич, первый заместитель Председателя Правительства Омской области: "Здесь решаются самые главные вопросы, ведь мы ведём обмен знаниями на этой площадке. На БСК-2017 собралась вся Сибирь, Дальний Восток, Урал и представители из центральной части России. Таким образом, Омск становится территорией госзаказа, повышая уровень грамотности подрядчиков и поставщиков".

Особое внимание на БСК-2017 было уделено строительной и промышленной отрасли, так как с июля 2017 года Минэкономразвития переведёт в электронную форму все строительные госзакупки, что, безусловно, повысит прозрачность торгов и уровень конкуренции за строительные подряды госзаказчиков.

Участники конгресса активно обсуждали тот факт, что теперь аукционы в сфере капремонта переходят в электронный формат.

"Для этого будут установлены новые правила привлечения подрядных организаций для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, что выгодно как заказчикам, так и поставщикам. Это также повлияет на качество проведения капремонта зданий и жилых домов, которое будет усилено за счёт экспертизы проектов", - прокомментировала нововведение Шабанова Елена Владимировна, директор правового департамента ФАУ "РосКапСтрой" Минстроя России, ведущий эксперт в сфере закупок РАНХиГС при Президенте РФ.

На мероприятии также присутствовали фонды по капитальному ремонту из Владивостока, Самары, Иваново, Ханты-Мансийска и других городов России.

Об общественном контроле на примере проекта "ЗА честные закупки" рассказал Сергей Лихачёв, координатор проекта "За честные закупки" Общероссийского народного фронта, г. Новосибирск. Данный проект направлен на нивелирование коррупции и поиск "недобросовестных" закупок чиновников.

Также у омских бизнесменов была уникальная возможность задать вопросы представителям министерства строительства и ЖКК Омской области, Омского УФАС России, департамента контрактной системы администрации города Омска, Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов, представителям электронной площадки ЗАО "Сбербанк-АСТ", а также представителям Общероссийского Народного Фронта в формате открытого микрофона на площадке: "Власть, бизнес, общество - открытый диалог".

Помимо деловой программы БСК-2017 сопровождался двухдневной выставкой, в которой приняли участие представители крупнейших предприятий строительной и промышленной отраслей регионов.

Генеральным партнёром мероприятия стал крупнейший оператор в сфере электронных торгов "Сбербанк-АСТ". Стратегическим партнёром конгресса выступил Банк Держава - универсальный финансовый институт для среднего и малого бизнеса, а также партнёр БСК-2017 - ПАО "Ростелеком" - одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, ООО "Кранспецмонтаж" - молодая, динамично развивающаяся компания, предоставляющая услуги аренды башенных кранов, и официальный дилер BMW Барс в Омске, который имеет серьёзную репутацию профессионального и надёжного партнёра.

Официальные группы БСК-2017 в соцсетях: https://www.facebook.com/mszp55/, https://vk.com/goszakaz55

На правах рекламы