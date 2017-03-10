Омск станет центром обсуждения последних изменений в сфере строительства и ЖКХ

Откроет Конгресс Станислав Гребенщиков, заместитель председателя Правительства Омской области.

На этот раз помимо традиционной темы государственных закупок и вопросов развития контрактной системы основной идеей конгресса станет реформа в строительной отрасли и закупки в сфере строительства и ЖКХ. Пристальное внимание будет уделено как государственным закупкам в данном направлении - их организации, проведению, а также нормативно-правовой составляющей, так и последним изменениям законодательства, новом порядке взаимодействия представителей строительного бизнеса, управляющих компаний и простых горожан, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством.

Уникальность мероприятия заключается в том, что все участники могут услышать всю интересующую информацию непосредственно из первоисточников, узнать о последних изменениях законодательства и перспективах развития строительной отрасли в 2017-2018 годах, пообщаться с коллегами и познакомиться с участниками рынка.

Напомним, что с июля 2016 года, помимо основных федеральных законов, регламентирующих порядок проведения закупок строительных и сопутствующих им работ - 44 и 223-ФЗ, вступило в силу Постановление Правительства РФ № 615 о порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, согласно которому существенно ограничен перечень потенциальных подрядчиков, а процедуры по их определению переведены в электронную форму. Первые итоги и эффективность реализации данных нововведений не только в Омском регионе, но и в масштабах всей страны озвучит Анна Мамонова (г. Москва), исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов.

Александр Рудюк, директор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов: "До вступления в силу 615 Постановления Правительства РФ регионы отбирали подрядчиков по своим нормативным актам, установленным в субъекте. Теперь введён двухуровневый отбор организаций для проведения капитального ремонта, который, надеюсь, станет фильтром для "жуликоватых" подрядчиков. Для нас качество работ - первоочередная задача, это и будем обсуждать с коллегами из других регионов и Ассоциации региональных операторов".

О законодательном и нормативно-техническом регулировании строительной отрасли в 2016-2017 г.г. и об особенностях применения законодательства о закупках в строительной деятельности на БСК-2017 также расскажут эксперты ФАУ "РосКапСтрой" Минстроя России.

Об актуальных вопросах правоприменительной практики Федерального закона о контрактной системе расскажут эксперты РАНХиГС при Президенте РФ.

Поставщики товаров, работ и услуг смогут узнать о требованиях к участникам, особенностях подготовки проекта контракта, приёмке работ и в целом об особенностях закупок в строительной сфере.

К участию приглашаются предприниматели, представители заказчиков и поставщиков, представители законодательной и исполнительной власти, контрольно-надзорных органов в сфере закупок регионов России.

Организатором БСК-2017 выступает Межрегиональный союз заказчиков и поставщиков при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.

Генеральным партнёром в четвёртый раз станет крупнейший оператор в сфере электронных торгов "Сбербанк-АСТ", стратегическим партнёром конгресса выступает Банк Держава - универсальный финансовый институт для среднего и малого бизнеса, а также партнёр БСК-2017 - ПАО "Ростелеком" одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба и ООО "Кранспецмонтаж" - молодая, динамично развивающаяся компания, предоставляющая услуги аренды башенных кранов.

Зарегистрироваться для участия в БСК-2017 можно на сайте: www.bsc-expo.ru.

Вопросы по телефону: +7 (381-2) 33-53-73, официальные группы БСК-2017 в соцсетях: https://www.facebook.com/mszp55/, https://vk.com/goszakaz55

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