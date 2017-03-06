У любого человека, а в особенности у женщины, должен быть дом, чувство своего дома. Без этого чувства человек заболевает, без чувства дома не может быть никакой внутренней гармонии. Такой человек как будто и не живёт, и жизнь откладывается на потом, словно включён режим ожидания. Вот перееду, вот сделаю ремонт, вот увеличу площадь…

Если женщина входит в твой дом,

Потеснись, уступи ей просторы,

Где радость, чаи, разговоры,

Споры, слезы - своим чередом,

Если женщина входит в твой дом.

Приготовь свое сердце к трудам,

Если ты удостоился чести -

Быть хоть сколько-то рядом и вместе,

Если стерпятся Рай и Бедлам,

Приготовь своё сердце к трудам.

Если женщина входит в твой дом,

Может быть, она послана Богом,

И жилье твое станет чертогом,

И отныне ты к тайне ведом...

Если женщина входит в твой дом...

У любого человека, а в особенности у женщины, должен быть дом, чувство своего дома. Без этого чувства человек заболевает, без чувства дома не может быть никакой внутренней гармонии. Такой человек как будто и не живёт, и жизнь откладывается на потом, словно включён режим ожидания. Вот перееду, вот сделаю ремонт, вот увеличу площадь…

Сегодня хотелось бы побеседовать с теми, кто стал уже счастливым и навсегда решил вопрос о родном месте.

Герои нашего репортажа - семья Станислава и Вероники Клевако. Именно они стали первыми жильцами посёлка "Русский стиль" в Пушкино. В начале 2016 года супруги приобрели участок, в конце лета закончили стройку и перед новогодними праздниками отметили новоселье в кругу своих друзей. С Вероникой нам удалось поговорить на все важные для нас женщин темы: о детях, о семье и о новом доме.

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

- Вероника, скажите, долго ли вы мечтали о собственном доме?

- Когда мы познакомились с мужем, и у него была своя квартира, и у меня, но ни одну из них мы не рассматривали в качестве постоянного жилья, так как они были очень маленькие. Нам хотелось чего-то большего. О собственном доме, втайне друг от друга, мечтал каждый из нас, просто боялись об этом разговаривать, ведь это такой серьёзный шаг! Хотя муж знал об этом не понаслышке - у Стаса всё детство прошло в собственном городском частном доме, а у меня родственники живут в пригороде, у них мы частенько бывали в гостях.

Решение о том, что будем жить в пригороде, мы приняли буквально за месяц. Я в интернете увидела сайт посёлка "Русский стиль", а поговорив с представителями компании и побывав на месте, мы поняли, что это именно то, чего нам так всегда хотелось, и уже через неделю обсуждали сделку в компании застройщика. После этого мы переехали к родителям и начали продажу городской недвижимости. Первую квартиру мы продали весной и сразу же выбрали себе участок по улице Сергия Радонежского, к тому моменту там уже три дома было, а наш проект "родился" только к началу лета. Тогда мы и не думали, что станем первыми в посёлке, ведь на руках не было всей суммы денег для строительства.

- Неужели у вас не возникали тревожные мысли, ведь обслуживать жильё в пригороде и в городе - это разные вещи?

- Мы не испугались, даже когда нас отговаривали наши друзья, рассказывали всякие истории про трудности жизни в доме, про то, что придётся много работать на участке, что не будет свободного времени. Но это точно не испугало нас, мне было приятно мечтать о своём участке и том, что мы сможем посадить на собственной земле, а супруг вообще любитель что-нибудь помастерить, сделать своими руками. В общем, страшно не было. К тому же нас очень поддержали родители - делились опытом. Так как мой папа знаком со стройкой, частенько привлекали его, чтобы изучить и наш проект, и те стройки, которые уже были в посёлке.

СЕМЬЯ СТАЛА КРЕПЧЕ. СЫН РАСТЁТ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ.

- Вероника, говорят, многие семьи разбиваются о быт, ещё говорят: переезд хуже пожара. Не возникло ли у Вас с мужем ссор на почве нагрузок и усталости?

- Это точно не про нас. Мы сразу после переезда почувствовали, что стали ещё ближе и роднее друг другу. Когда мы поселились в нашем доме, ремонт ещё не был закончен. Пришлось совмещать и работу, и хлопоты по отделке дома. Но это ещё сильнее нас сплотило. Мы ощущали одни и те же приятные чувства, связанные с обустройством своей родовой усадьбы. Это как вместе заботиться о собственном ребёнке.

- Кстати, хотелось спросить о том, как маленький Миша воспринял переезд?

- Нашему сыну сейчас всего два годика и месяц, и мы с мужем оба заметили, что он вдруг стал самостоятельным, как будто он почувствовал себя хозяином, если папа чистит снег, то Миша с деловитым видом начинает повторять за ним уборку своей детской лопаткой. А ещё Мишутка сразу же выбрал себе свою комнату. Хорошо, что его выбор совпал с нашим! После переезда мы сразу же нашли нашему сыну друга из поселка "ПушкинЪ", что находится в пятистах метрах от нашего "Русского стиля" - теперь водим их гулять вместе. Сейчас Миша стал более подвижным и активным ребёнком, это даже наши бабушки отметили. Длительные прогулки на свежем воздухе делают свое дело. Напрочь исчезли капризы - видимо, просто стало некогда, ведь столько дел на него навалилось (смеётся).

- Вероника, как Вы совмещаете воспитание сына и работу?

- Нам повезло дважды - во-первых, у нас в семье два автомобиля и два автолюбителя, я и муж, а во-вторых, в самом селе Пушкино оказался замечательный детский садик, куда нас приняли без проблем. Сразу хочу развеять миф о сельских садиках: ребятишки из села Пушкино ничем не отличаются от городских: все детки из полных и обеспеченных семей, где есть оба родителя, ладят с нашим сыном просто великолепно. Воспитатели отдают всю душу работе с детьми, это видно даже по оформлению и декорациям внутри самого учреждения. Ещё в садике огромная безопасная территория рекреации, надеюсь, летом прогулки будут более длительными. В целом очень довольны остались Пушкинским детским садиком.

Добираться из Пушкино до места моей работы в районе СибАДИ оказалось очень удобно - я не заезжаю в центр, а еду через Большие поля в Советский округ. Времени экономлю по утрам прилично.

- Вероника, о доме вы помечтать не успели - за год стали его хозяевами. Теперь о чём мечтаете?

- Мы очень сильно хотим настоящую русскую баню! Участок у нас позволяет её построить, но сначала нужно разобраться до конца с ремонтом и интерьером дома, кое-что нужно подкупить из мебели - хотим, чтобы всё было как на картинке, которую мы сами придумали. Ну а потом уже возьмёмся за забор и за баню. Этого не только мы ждём, но и все наши друзья.

ЖИЗНЬ В ПРИГОРОДЕ

- Есть мнение, что если вы поселитесь в пригороде, то ваши городские друзья будут часто наведываться к вам, ведь для них это единственный шанс вырваться из своих квартир на природу?

- Это точно! Чего только стоит наш первый Новый год в доме, было очень много друзей и с детьми, и без детей. Места хватило всем, и никто не хотел уезжать от нас. Это был наш самый весёлый новогодний праздник. Ребятишки веселились так, что стены дрожали!

- Теперь, когда площадь вашего жилья 122 квадратных метра, вы задумываетесь о братике или сестричке для Миши?

- Мы очень хотим второго ребёнка, просто сейчас ждём, когда сын станет чуть старше, да и по дому есть незавершённые вопросы - нужно закончить ремонт, и тогда уже будем ждать второго малыша.

- Вероника, вспомните самую забавную историю из вашей новой жизни в пригороде?

- У нас таких историй полно! Ну, например, первый снегопад в посёлке, когда мы очень перепугались. С нами никогда такого в городе не было. За городом снега оказалось куда больше и ветер к тому же сильнее, поэтому дорогу замело так, что пришлось ждать, пока трактор расчистит снежные заносы. Думали, не выберемся! Самая же трогательная история случилась ещё до переезда, когда мы с мужем покупали материалы для отделки в гипермаркете. В тридцатиградусный мороз увидели под колесом машины кота, как выяснилось позже, вполне приличного. Мы подумали: дом у нас теперь есть - пусть и кот в нём будет. И забрали его к нам в посёлок. Назвали его Барсиком, теперь он разъелся и стал похож на огромного барса! Так что он был первым жильцом и посёлка, и нашего дома. После этого мы каждый день приезжали домой, чтобы и ремонт делать, и сторожа-кота кормить.

Коттеджный поселок "Русский стиль",

ООО "Пригород - доступный дом",

www.поселок-русский.рф