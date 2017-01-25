В Омск придёт "убийца" WhatsApp и Skype

Новая разработка российских программистов - приложение "Аллё", которое в перспективе должно заменить зарубежные Skype и WhatsApp, будет доступно омским пользователям до 28 февраля 2017 года.

"Ростелеком" представил новый мессенджер "Аллё", который позволяет пользователям бесплатно обмениваться аудио- и видеозвонками. Также с помощью приложения за отдельную плату можно позвонить на городские и мобильные телефоны, не подключенные к интернету.

Разработчики надеются, что данное приложение будет особенно популярно среди россиян, выезжающих за границу. Дело в том, что при регистрации пользователю присваивается номер телефона с городским кодом. Это позволяет принимать звонки в роуминге и звонить близким по тарифам "домашнего" региона.

В настоящее время сервис "Аллё" доступен только для пользователей из города Воронеж. Однако в ближайший месяц запланирован запуск сервиса ещё в нескольких крупных российских городах, в том числе и в Омске. Кроме того, до конца первого полугодия будет добавлена возможность обмена текстовыми сообщениями, что превратит приложение "Аллё" в полноценный мессенджер. Ожидается, что российская разработка составит конкуренцию популярным приложениям Skype и WhatsApp.

На данный момент приложение доступно для пользователей Android и iOS. На страничке сервиса в Play Market сообщается, что приложение установили от 100 до 500 человек, а его рейтинг составляет 3,5 балла по 5-балльной шкале. Основной причиной критики стало безальтернативное предоставление пользователям воронежских номеров, однако географию сервиса планируют расширить до 28 февраля этого года.