В Омск придёт "убийца" WhatsApp и Skype

"Ростелеком" представил новый мессенджер "Аллё", который позволяет пользователям бесплатно обмениваться аудио- и видеозвонками. Также с помощью приложения за отдельную плату можно позвонить на городские и мобильные телефоны, не подключенные к интернету.
Разработчики надеются, что данное приложение будет особенно популярно среди россиян, выезжающих за границу. Дело в том, что при регистрации пользователю присваивается номер телефона с городским кодом. Это позволяет принимать звонки в роуминге и звонить близким по тарифам "домашнего" региона.
В настоящее время сервис "Аллё" доступен только для пользователей из города Воронеж. Однако в ближайший месяц запланирован запуск сервиса ещё в нескольких крупных российских городах, в том числе и в Омске. Кроме того, до конца первого полугодия будет добавлена возможность обмена текстовыми сообщениями, что превратит приложение "Аллё" в полноценный мессенджер. Ожидается, что российская разработка составит конкуренцию популярным приложениям Skype и WhatsApp.
На данный момент приложение доступно для пользователей Android и iOS. На страничке сервиса в Play Market сообщается, что приложение установили от 100 до 500 человек, а его рейтинг составляет 3,5 балла по 5-балльной шкале. Основной причиной критики стало безальтернативное предоставление пользователям воронежских номеров, однако географию сервиса планируют расширить до 28 февраля этого года.
Ну дай то Бог, хотя предыдущий опыт показывает что всё останавливается на половине пути...