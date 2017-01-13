Омичи будут организовывать похороны онлайн
Общество  •  13 января 2017, 10:20, последнее обновление 13 января 2017, 10:27  •  печать

Омичи будут организовывать похороны онлайн

Автор: Владимир Сахно

Анонсирован запуск приложения для организации похорон Umer.

Глава сервиса "Яндекс. Погода" Дмитрий Геранин в своём Facebook анонсировал запуск первого в России сервиса для организации похорон Umer. В данный момент разрабатывается приложение для мобильных устройств, но автор планирует создать версию и для компьютеров.

Приложение должно помочь людям, столкнувшимся с потерей близких, организовать похороны. С помощью сервиса можно будет выбрать место захоронения или кремации, а также подобрать ритуальные услуги, исходя из их стоимости.

"Смерть близких выбивает из колеи. Мы не поможем вам пережить утрату, но расскажем, какие документы собрать, и предложим хороший вариант захоронения или кремации", - сообщается на странице проекта

Проект будет запущен в ближайшие месяцы в Москве, но к автору идеи уже обращаются омичи. "С момента публикации прошло 17 часов, а у нас уже есть заявки от агентств Калуги и Омска", - сообщил Дмитрий порталу "Большая деревня".

Анонс приложения уже вызвал бурные дискуссии в интернете. Автора упрекают в неуместном юморе и схожести  названия приложения с сервисом вызова такси. Однако многие пользователи отмечают и полезность этого приложения, а также надеются, что это приведёт к снижению цен на ритуальные услуги, за счёт роста конкуренции.

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r Теги  •  #интернет #мобильное приложение #похороны #ритуальные услуги
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