Футболисты "Тюмени" выиграли VII "Кубок "Иртыша"

Только победа в матче с "Тюменью" открывала омскому "Иртышу" дорогу к чемпионству. С самого начала встречи "речники" завладели территориальным преимуществом и даже создали несколько острых моментов у неприятельских ворот, однако огорчить более мастеровитого соперника у них не получилось. Ответ тюменцев не заставил себя долго ждать. На 35-й минуте им удалась разящая контратака, которую завершил воспитанник омской "Молнии" Владимир Лешонок - 0:1.

Вскоре после перерыва подопечные Александра Дереповского получили право на одиннадцатиметровый удар и Александр Струков восстановил равенство - 1:1. К сожалению для болельщиков (игру посетили около 1000 зрителей), развить успех их любимцам не удалость. Уже на 54-й минуте гости вновь вышли вперёд, а перед самым финальным свистком наши северные соседи установили окончательный результат - 1:3.

Сегодняшний матч мне понравился, - приводит официальный сайт "Иртыша" слова Александра Дереповского . Такое бывает, что команда вроде и уступила, но игру показала хорошую. Конечно, таким опытным ребятам, как Лешонок и Мамтов в мастерстве мы проигрываем. Но зато мы их превзошли в желании и характере. Пусть это и не говорит о том, что ты можешь обыгрывать такого соперника… Я видел огонь в глазах ребят. Они старались. Подкатывались. Самоотдачей доволен. На мой взгляд, эта наша лучшая игра на турнире.

Победителем соревнований стала "Тюмень", набравшая 10 очков. Второе место с шестью очками занял "Иртыш". Бронза досталась казахстанскому клубу "Кызыл-Жар СК". Среди снайперов первенствовал тюменец Андрей Павленко, забивший три гола. Лучшим игроком Кубка организаторы признали "иртышовца" Алексея Мацюру.