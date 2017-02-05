Футболисты "Тюмени" выиграли VII "Кубок "Иртыша"
Спорт  •   5 февраля 2017, 22:12, последнее обновление 5 февраля 2017, 22:16  •  печать

Футболисты "Тюмени" выиграли VII "Кубок "Иртыша"

Автор: Евгений Сорокин

В заключительном туре представители ФНЛ нанесли поражение хозяевам турнира - 3:1.

Только победа в матче с "Тюменью" открывала омскому "Иртышу" дорогу к чемпионству. С самого начала встречи "речники" завладели территориальным преимуществом и даже создали несколько острых моментов у неприятельских ворот, однако огорчить более мастеровитого соперника у них не получилось. Ответ тюменцев не заставил себя долго ждать. На 35-й минуте им удалась разящая контратака, которую завершил воспитанник омской "Молнии" Владимир Лешонок - 0:1.

Вскоре после перерыва подопечные Александра Дереповского получили право на одиннадцатиметровый удар и Александр Струков восстановил равенство - 1:1. К сожалению для болельщиков (игру посетили около 1000 зрителей), развить успех их любимцам не удалость. Уже на 54-й минуте гости вновь вышли вперёд, а перед самым финальным свистком наши северные соседи установили окончательный результат - 1:3.

Сегодняшний матч мне понравился, - приводит официальный сайт "Иртыша" слова Александра Дереповского . Такое бывает, что команда вроде и уступила, но игру показала хорошую. Конечно, таким опытным ребятам, как Лешонок и Мамтов в мастерстве мы проигрываем. Но зато мы их превзошли в желании и характере. Пусть это и не говорит о том, что ты можешь обыгрывать такого соперника… Я видел огонь в глазах ребят. Они старались. Подкатывались. Самоотдачей доволен. На мой взгляд, эта наша лучшая игра на турнире.

Победителем соревнований стала "Тюмень", набравшая 10 очков. Второе место с шестью очками занял "Иртыш". Бронза досталась казахстанскому клубу "Кызыл-Жар СК". Среди снайперов первенствовал тюменец Андрей Павленко, забивший три гола. Лучшим игроком Кубка организаторы признали "иртышовца" Алексея Мацюру.

Омский "Иртыш" победно стартовал на домашнем Кубке

"Иртыш" завершил осеннюю часть чемпионата ПФЛ на пятом месте

r Теги  •  #ФК Иртыш #ФК Тюмень #футбол

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
В Омске преподаватель ОмГАУ организовал финансовую пирамиду  •  сегодня, 19:28  •   1
Журналисты обыграли правительство Омской области в хоккей  •  сегодня, 17:06
Омские полицейские спасли из горящего дома мать с двумя детьми  •  сегодня, 14:33  •   4
Пьяный омич перевернул «девятку» на крышу, уходя от полицейской погони  •  сегодня, 12:12  •   4
Весна ещё не пришла, а паводок уже наступил. Почему топит поселок в Омской области?  •  сегодня, 11:04  •   2  •  
Правда или вымысел? 10 мифов о раке  •  вчера, 18:05  •   3
Еще новости
Ювелирный Союз 240Х400
Дача 200х400
Вавилон