Омский "Иртыш" победно стартовал на домашнем Кубке

Единственный гол в этой встрече был забит омичами на 26-й минуте после навесной передачи с правого фланга. Форвард "речников" Николай Савлучинский в штрафной площади ускользнул от опекавшего защитника и эффектно в падении переправил мяч в сетку с линии вратарской - 1:0.

В перерыве состав "Иртыша" претерпел существенные изменения. На поле появились сразу десять новых игроков, а всего тренерский штаб хозяев задействовал в этом поединке 23 футболиста. Вышедшие на замену погоды не испортили и сохранили победный результат до финального свистка.

Прежде всего, огромное спасибо болельщикам, которые пришли поддержать нас. Конечно, мы хотели показать любителям футбола несколько другую игру, но сегодня не всё получилось. Были ошибки, и во многих моментах не получилось сыграть, так как планировали. Но, вместе с тем эта игра была своего рода экспериментальной. По сути, мы сыграли двумя командами. Посмотрели игроков, отметили для себя положительные и отрицательные моменты. В дальнейшем остановим выбор на каком-то одном составе футболистов, - заявил по окончании встречи главный тренер победителей Александр Дереповский.

В другом матче стартового тура петропавловский "Кызыл-Жар СК" также с минимальным счётом переиграл новосибирскую "Сибирь-М" - 1:0. Второй игровой день соревнований пройдёт второго февраля. В 14.30 на газоне манежа "Красная Звезда" состоится встреча "Енисей-Дубль" - "Тюмень". А в 17 часов хозяева турнира сразятся с коллективом из Петропавловска.

VII традиционный турнир "Кубок "Иртыша". I тур.

"Иртыш" (Омск) - "Енисей-Дубль" (Красноярск) - 1:0 (1:0).

Гол: Савлучинский, 26 (1:0).

"Иртыш": С. Антипов, Макогон (Гончаров, 46), Мясникевич (Тихонов, 46), Смирнов (Пономарёв, 46), Иванов (Зиганшин, 46), Юдов (Комков, 46), Волчанин (Сафроненко, 46, Струков, 63), Губанов (Кулеватов, 46), Тарабанов (Шлеермахер, 15, Заславский, 46), Н. Антипов (Мацюра, 46), Савлучинский (Шамшидов, 46).