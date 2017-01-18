Александр Шлеменко примет участие в главном бою М-1 Challenge 75

Экс-чемпион Bellator в средней весовой категории Александр Шлеменко (54 победы - 9 поражений в смешанных единоборствах) и российский промоушен М-1 Global достигли договорённости об участии "Шторма" в турнире М-1 Challenge 75, который пройдёт 3 марта в Москве.

Мы получили разрешение от Bellator на выступление в России, и уже 3 марта в Москве на стадионе "Олимпийский" состоится мой следующий бой, - поделился новостью Александр с подписчиками своего Instagram. - Мне приятно, что я в очередной раз смогу порадовать наших российских болельщиков вживую. Имя моего оппонента пока неизвестно. Подбором соперника занимаются матчмейкеры. Но уже в ближайшее время мы будем знать, против кого мне предстоит бой.

Ряд СМИ уже высказали предположение, что оппонентом омича станет действующий чемпион организации в среднем весе Рамазан Эмеев (15-3). Свою заинтересованность в этом поединке подтвердил и президент M-1 Global Вадим Финкельштейн.

- Выступление Александра Шлеменко в России - это всегда знаковое событие, и, безусловно, он является легендой российского ММА. Его бои всегда собирают арены в независимости от того, кто является соперником. Но все мы знаем, что ещё не поставлена точка в истории, которую мы начали в прошлом году, на M-1 Grand Prix 2016. Конечно же, я не побоюсь этого слова, вся страна ждёт поединка двух лучших средневесов России - Александра Шлеменко и Рамазана Эмеева. Их бой должен был состояться ещё летом в финале Гран-При, но тогда Рамазан не смог принять участие из-за травмы. Он - наш действующий чемпион, а у Шлеменко есть контрактные обязательства перед Bellator. Мы проделали огромную работу для организации этого боя, и будем надеяться, что в этот раз нам удастся завершить историю, которая уже год будоражит болельщиков, - заявил Финкельштейн.

В тот же вечер выйдет на ринг и подопечный Шторма - полусредневес Алексей Кунченко (15-0), которому предстоит провести защиту чемпионского титула.