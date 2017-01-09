Хоккеист "Авангарда" стал лауреатом недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига опубликовала имена лучших хоккеистов 19-й игровой недели. Лучшим форвардом был признан "авангардовец" Николай Лемтюгов, отметившийся набранными очками в каждом из трёх проведённых матчей. В активе 13-го номера "ястребов" 3 заброшенные шайбы, 2 результативные передачи, 6 силовых приёмов при показателе полезности "+2".

Среди вратарей не было равных недавнему новобранцу "Нефтехимика" Андрею Карееву, отразившему на прошлой неделе 99,2% (124 из 125) бросков по своим воротам. Лучшим защитником стал финский легионер московского "Динамо" Юусо Хиетанен, одержавший вместе с командой три победы в трёх встречах. Среди новичков лиги первенствовал Егор Иванов из "Югры", который в прошлом туре открыл счёт забитым голам в КХЛ.