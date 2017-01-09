Хоккеист "Авангарда" стал лауреатом недели в КХЛ
Спорт  •   9 января 2017, 19:52, последнее обновление 9 января 2017, 19:55  •  печать

Хоккеист "Авангарда" стал лауреатом недели в КХЛ

Автор: Евгений Сорокин

Николай Лемтюгов оказался вне конкуренции среди нападающих.

Континентальная хоккейная лига опубликовала имена лучших хоккеистов 19-й игровой недели. Лучшим форвардом был признан "авангардовец" Николай Лемтюгов, отметившийся набранными очками в каждом из трёх проведённых матчей. В активе 13-го номера "ястребов" 3 заброшенные шайбы, 2 результативные передачи, 6 силовых приёмов при показателе полезности "+2".

Среди вратарей не было равных недавнему новобранцу "Нефтехимика" Андрею Карееву, отразившему на прошлой неделе 99,2% (124 из 125) бросков по своим воротам. Лучшим защитником стал финский легионер московского "Динамо" Юусо Хиетанен, одержавший вместе с командой три победы в трёх встречах. Среди новичков лиги первенствовал Егор Иванов из "Югры", который в прошлом туре открыл счёт забитым голам в КХЛ.

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r Теги  •  #КХЛ #Николай Лемтюгов #ХК Авангард #хоккей
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Комментарии

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Виктор Монин  •  9 января 2017, 21:43

Рад за Николая, он яркой игрой заслужил такое признание своего мастерства.

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