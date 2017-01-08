Игроки "Авангарда" продали свои свитера на сумму 240 тысяч
Общество  •   8 января 2017, 14:22, последнее обновление 8 января 2017, 15:16  •  печать

Игроки "Авангарда" продали свои свитера на сумму 240 тысяч

Автор: Роман Зубрилов

Свитера хоккеистов продали на рождественском аукционе. Вырученные средства пойдут на благотворительность.

Накануне днём в Омске прошёл благотворительный интернет-аукцион, лотами в котором стали свитера игроков ХК "Авангард". Начальная цена каждого составила 5 тысяч рублей. За время аукциона были проданы девять свитеров на сумму 241,5 тыс. рублей.

Дороже всего одному из фанатов обошёлся свитер нападающего Владимира Соботки–52 тысячи рублей. На втором по стоимости месте оказалась форма капитана команды Евгения Медведева: её приобрели за 50,5 тысяч.

Отметим, что все деньги вырученные во время аукциона отправятся на благотворительность в помощь детям из гематологического отделения ОДКБ.    

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r Теги  •  #открытый аукцион #ХК Авангард
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