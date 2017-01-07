Первый в Омске пикник на льду пройдёт в Рождество
Спорт  •   7 января 2017, 10:46, последнее обновление 7 января 2017, 10:51  •  печать

Первый в Омске пикник на льду пройдёт в Рождество

Автор: Валерия Шимановская

Организаторы решили объединить на одной площадке два вида отдыха.

Пикник на льду стартует сегодня, 7 января, в 14:00 в СКК имени Виктора Блинова. Территорию спорткомплекса разделят на тематические зоны: фудкорт, фотозона, зона отдыха с диванами, ярмарка, где можно купить зимние аксессуары. Пикник продлится четыре часа, на протяжении которых будут проходить конкурсы, мастер-классы и показательные выступления.

Добавим, что сегодня на нескольких открытых катках города проходят "Рождественские катания". С 16:00 выход на лёд для всех бесплатный.

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r Теги  •  #каток #СКК имени Блинова
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