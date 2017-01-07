Первый в Омске пикник на льду пройдёт в Рождество

Пикник на льду стартует сегодня, 7 января, в 14:00 в СКК имени Виктора Блинова. Территорию спорткомплекса разделят на тематические зоны: фудкорт, фотозона, зона отдыха с диванами, ярмарка, где можно купить зимние аксессуары. Пикник продлится четыре часа, на протяжении которых будут проходить конкурсы, мастер-классы и показательные выступления.

Добавим, что сегодня на нескольких открытых катках города проходят "Рождественские катания". С 16:00 выход на лёд для всех бесплатный.