Работница кредитного кооператива оплачивала деньгами компании собственные кредиты

Называевский городской суд Омской области вынес приговор 32-летней Анастасии Шапкиной, обвиняемой в присвоении денежных средств. Она работала кредитным специалистом потребительского кооператива "Кредит Сервис". Как полагает следствие, девушка, имея доступ к кассе предприятия, оформила 148 фиктивных договоров займа на сумму более 630 тыс. руб. Большую часть денег она направила на погашение задолженности по ранее оформленным фиктивным договорам займа, а оставшиеся средства присвоила. КПК "Кредит Сервис" причинён материальный ущерб на сумму более 155 тыс. руб.
Вину в совершении преступления бывший кредитный специалист признала полностью, но ущерб не возместила. Суд назначил Анастасии Шапкиной наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.