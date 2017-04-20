Работница кредитного кооператива оплачивала деньгами компании собственные кредиты

Омичка Анастасия Шапкина, работая кредитным специалистом потребкооператива "Кредит Сервис", оформила 148 фиктивных договоров займа на 630 тыс. руб. Большую часть денег она потратила на погашение долгов, оставшиеся средства присвоила.

Называевский городской суд Омской области вынес приговор 32-летней Анастасии Шапкиной, обвиняемой в присвоении денежных средств. Она работала кредитным специалистом потребительского кооператива "Кредит Сервис". Как полагает следствие, девушка, имея доступ к кассе предприятия, оформила 148 фиктивных договоров займа на сумму более 630 тыс. руб. Большую часть денег она направила на погашение задолженности по ранее оформленным фиктивным договорам займа, а оставшиеся средства присвоила. КПК "Кредит Сервис" причинён материальный ущерб на сумму более 155 тыс. руб.

Вину в совершении преступления бывший кредитный специалист признала полностью, но ущерб не возместила. Суд назначил Анастасии Шапкиной наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.