В Омске увековечили память архитектора Альберта Каримова

Сегодня, 19 апреля, в Омске была установлена мемориальная доска Альберту Каримову. В этот день ему исполнилось бы 76 лет. Памятный знак разместили на доме № 4б по улице Лермонтова, в котором главный архитектор города прожил более 30 лет. В торжественном открытии приняли участие представители администрации города, архитекторы, строители и проектировщики.

Напомним, заслуженный архитектор России Альберт Каримов ушёл из жизни в возрасте 74 лет 19 ноября 2015 года после непродолжительной болезни сердца. Он был главным архитектором Омска с 1975 по 2005 год. Он лично курировал строительство таких знаковых для Омска объектов, как городской Дворец пионеров, торговый центр "Омский", Омский музыкальный театр, реставрацию Свято-Никольского казачьего собора. Участвовал в разработке большого количества архитектурных и градостроительных проектов, в том числе кинотеатра "Сатурн", фонтана на Театральной площади, Христорождественского собора и Концертного зала.