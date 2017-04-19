В Омске увековечили память архитектора Альберта Каримова
Общество  •  19 апреля 2017, 16:35, последнее обновление 19 апреля 2017, 16:46  •  печать

В Омске увековечили память архитектора Альберта Каримова

Автор:

Мемориал в честь бывшего главного архитектора Омска появился на фасаде доме, где жил Альберт Каримов.

Сегодня, 19 апреля, в Омске была установлена мемориальная доска Альберту Каримову. В этот день ему исполнилось бы 76 лет. Памятный знак разместили на доме № 4б по улице Лермонтова, в котором главный архитектор города прожил более 30 лет. В торжественном открытии приняли участие представители администрации города, архитекторы, строители и проектировщики.

Напомним, заслуженный архитектор России Альберт Каримов ушёл из жизни в возрасте 74 лет 19 ноября 2015 года после непродолжительной болезни сердца. Он был главным архитектором Омска с 1975 по 2005 год. Он лично курировал строительство таких знаковых для Омска объектов, как городской Дворец пионеров, торговый центр "Омский", Омский музыкальный театр, реставрацию Свято-Никольского казачьего собора. Участвовал в разработке большого количества архитектурных и градостроительных проектов, в том числе кинотеатра "Сатурн", фонтана на Театральной площади, Христорождественского собора и Концертного зала.

Теги  •  #Альберт Каримов #мемориальная доска #улица Лермонтова

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омский губернатор отказался комментировать уголовное дело Гребенщикова  •  сегодня, 17:35
Полицейские спасли двух омичей из огня  •  сегодня, 17:12
Омские аграрии, не заплатившие налоги, получат бюджетную поддержку  •  сегодня, 17:07
В Омске поймали мошенников, пытавшихся инсценировать ДТП  •  сегодня, 15:45
Глава омского Минобра оставила заместителей предшественника  •  сегодня, 15:20
Омичу средь бела дня подложили гранату в автомобиль  •  сегодня, 15:07  •   1
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400