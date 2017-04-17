Стала известна дата установки памятной доски архитектору Альберту Каримову

Место для памятной доски выбрано неслучайно. Именно в здании на площади у Речного вокзала по улице Лермонтова,4б, жил градостроитель. Памятную доску торжественно установят в среду, 19 апреля, в 15:00 часов.

Напомним, заслуженный архитектор России Альберт Каримов ушёл из жизни в возрасте 74 лет 19 ноября 2015 года после непродолжительной болезни сердца. Он был главным архитектором Омска с 1975 по 2005 год. За свою продолжительную профессиональную деятельность Каримов был автором большинства крупных городских архитектурных проектов.

Именно по его проекту в 1967 году был построен Концертный зал. Также он принимал участие в проектировании зданий Дворца пионеров, торгового центра "Омский", Музыкального театра, Политпросвещения, где сейчас располагается Региональный центр по связям с общественностью, заводоуправления ООО "Сибзавод", химико-технологического техникума на улице Куйбышева, Пенсионного фонда на улице Орджоникидзе, зданий на улице Маршала Жукова, в том числе Сбербанка. При его участии строились и реконструировались Серафимо-Алексиевская часовня, Христо-Рождественский собор, Лютеранская кирха и Никольский казачий собор. Также он был автором памятных знаков, отсылающих к историческим сооружениям и личностям, сыгравшим значимую для Омска роль. Установить эти знаки Альберт Каримов предлагал в августе 2015 года.

С 2000 года - академик Российской академии архитектуры и строительных наук, с 1999-го - член-корреспондент Международной академии архитектуры, профессор, заслуженный архитектор России (1988 год). Награждён орденом Святого Благоверного князя Даниила Московского, орденом Почёта, малой медалью Российской Академии архитектуры и строительных наук.