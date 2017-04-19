Омск отметит Первомай велопробегом

В День Весны и Труда традиционно состоится велопробег, старт которого намечен у "Арены Омск".

1 мая в Омске состоится ежегодный традиционный велопробег, посвящённый Дню Весны и Труда. Старт будет дан у спорткомплекса "Арена Омск" в 10 часов. Колонна из велосипедистов проедет по маршруту "Арена Омск" - ул. Лукашевича - ул. Королёва - ул. Берёзовая - ул. Красный Путь - ул. Физкультурная. Перед выездом для всех участников проведут инструктаж по правилам дорожного движения.

Как сообщили организаторы, колонны будут отправляться по 20 человек в группе, впереди ведущий и замыкающий. Скорость колонн - примерно 15 км/ч.