Омск отметит Первомай велопробегом
Общество  •  19 апреля 2017, 16:21, последнее обновление 19 апреля 2017, 16:26  •  печать

Омск отметит Первомай велопробегом

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В День Весны и Труда традиционно состоится велопробег, старт которого намечен у "Арены Омск".

1 мая в Омске состоится ежегодный традиционный велопробег, посвящённый Дню Весны и Труда. Старт будет дан у спорткомплекса "Арена Омск" в 10 часов. Колонна из велосипедистов проедет по маршруту "Арена Омск" - ул. Лукашевича - ул. Королёва - ул. Берёзовая - ул. Красный Путь - ул. Физкультурная. Перед выездом для всех участников проведут инструктаж по правилам дорожного движения.

Как сообщили организаторы, колонны будут отправляться по 20 человек в группе, впереди ведущий и замыкающий. Скорость колонн - примерно 15 км/ч.

Теги  •  #1 мая #Арена Омск #велопробег #участие

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