Немецкий путешественник едет из Омска во Владивосток на деревянном велосипеде
Общество  •  19 апреля 2017, 16:15  •  печать

Немецкий путешественник едет из Омска во Владивосток на деревянном велосипеде

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Велосипедист из Германии Штефан Хоффман отправился колесить по Сибири и Дальнему Востоку.

Первую часть путешествия - из Берлина в Омск - Штефан совершил в прошлом году. Спустя несколько месяцев он вернулся в наш город, чтобы завершить маршрут. Впереди Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Байкал. Финишировать немец хочет во Владивостоке. Как признаётся путешественник, не все родные и друзья понимают его стремление ехать в Россию.

Кто-то счастлив за меня, что совершаю такое путешествие. Но есть и такие, кто считает меня сумасшедшим. Но мне особенно приятно, что в России даже незнакомые поддерживают меня, оказывают помощь, - рассказал Штефан Хоффман телеканалу "Продвижение".

Примечателен транспорт, на котором Штефан отправился в столь долгое путешествие. Рама и рулевая вилка на велосипеде - деревянные. Чтобы было проще передвигаться, на велосипеде установлен небольшой двигатель.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

Теги  •  #велосипед #Германия #путешествие

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Комментарии
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Марина  •  19 апреля 2017, 17:10

Для длительных путешествий, да еще на велосипеде нужна выносливость и решительность. Действительно, не каждый способен.

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Таисия Петрова  •  19 апреля 2017, 16:24

Вот это реально сильный ход - через Россию и на деревянном велосипеде, да еще иностранец, улачи ему на дорогах

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