Немецкий путешественник едет из Омска во Владивосток на деревянном велосипеде

Первую часть путешествия - из Берлина в Омск - Штефан совершил в прошлом году. Спустя несколько месяцев он вернулся в наш город, чтобы завершить маршрут. Впереди Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Байкал. Финишировать немец хочет во Владивостоке. Как признаётся путешественник, не все родные и друзья понимают его стремление ехать в Россию.

Кто-то счастлив за меня, что совершаю такое путешествие. Но есть и такие, кто считает меня сумасшедшим. Но мне особенно приятно, что в России даже незнакомые поддерживают меня, оказывают помощь, - рассказал Штефан Хоффман телеканалу "Продвижение".

Примечателен транспорт, на котором Штефан отправился в столь долгое путешествие. Рама и рулевая вилка на велосипеде - деревянные. Чтобы было проще передвигаться, на велосипеде установлен небольшой двигатель.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".