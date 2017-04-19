Из омского ночного клуба сбежала обезьянка Марфуша

Накануне вечером в Омске из клуба сбежала обезьянка, которая откликается на имя Марфуша. Владельцы животного обещают вознаграждение 10 тыс. руб. за её возвращение.

Вчера, 18 апреля, в омских пабликах появился пост о пропаже обезьянки. Животное около 22:30 сбежало с репетиции в ночном клубе с улицы Лукашевича, 10в. Последний раз её видели в 22:45 возле универсама "Север". Хозяева объясняют, что на улице всё ещё прохладно, поэтому обезьянку необходимо поскорее найти.

По описанию, животное было одето в серый костюмчик, состоящий из юбки и майки. Также обезьянка откликается на имя Марфуша. За её возвращение владельцы пообещали вознаграждение 10 тыс. руб. Отметим, что в комментариях под постом в одном из пабликов омичи рассказали, что Марфушу подобрал неизвестный мужчина 20-25 лет.