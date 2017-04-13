В Омск привезут редких кошек оцикетов и чаузи

О статусном мероприятии говорили сегодня в Международном пресс-центре "МКР-Медиа". Организаторы выставки пришли со своими питомцами: мейн-куном Тиффани и сёстрами-британками Валенсия и Вильма. К слову, Тиффани для получения статуса чемпиона мира не хватает последней, третьей оценки.

На выставку зарегистрировались 250 пушистых участников 36 пород: мейн-куны, британцы, персы, экзоты и совсем экзотические бенгалы, оцикеты, тойгеры и чаузи.

На каждую породу существует свой стандарт, и чем больше животное подходит под его описание, тем оно более качественное. Параметров много: описание головы, профиль, расположение глаз на морде, размер тела, костяк, хвост, - перечислила параметры профессиональной оценки эксперт фелинолог Ирина Гусева (Москва).

Ирина Гусева и Вильма

Конкурсные итоги будут подводиться вечером каждого выставочного дня. Зрители увидят ринги - открытое судейство животных, а также смогут понаблюдать за кошками в перерывах.

Все участники находятся в клетках. Если вы хотите погладить кошку, обязательно спросите хозяина. Обычно он разрешает и даёт антисептик для обработки рук. На открытых рингах, которые будут проходить в течение дня, эксперт ставит кошку на столе, перед зрителями, рассказывает про породу, вертит, показывает, - пояснила фелинолог омского клуба любителей кошек "Добрый кот" Алиса Мурашова.

Алиса Мурашова и Валенсия

На выставке можно будет купить котят, которых привезут с собой заводчики. Специалисты также дадут консультацию по уходу за животным, в частности расскажут о правильном питании. В целом породистые домашние питомцы, не участвующие в выставках, не требуют какой-либо особенной заботы. "Кошки сами по себе чистоплотные животные. Если она грязная, то это звоночек для хозяина - нужно обратить на это внимание", - подчёркивает эксперт-фелинолог, председатель клуба "Добрый кот" Ирина Мурашова.

Ирина Мурашова и Тиффани

На выставке можно будет помочь и тем кошкам, которым повело меньше, чем их собратьям. Участие примут омские приюты животных, зрители смогут передать им корма, лекарства, деньги. "Если вы возьмёте кошку из приюта, вы спасёте чью-то жизнь", - говорит Ирина Мурашова.

В целом заводчики отмечают, что породистые кошки - это дорогостоящее хобби, а не способ озолотиться. Вязка кошек проводится только до 6 лет, и клубы следят за тем, чтобы животные не становились "фабриками" котят.

Фото: Илья Петров