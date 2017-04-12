Сказочное посольство проведет прием граждан в Омске

Как сообщил "Российской газете" глава сказочного посольства, директор Ирбитского музея народного быта Михаил Смердов, "дипломатическое представительство" направило предложение презентации проекта в несколько российских городов, в том числе Омск. "Мы написали ознакомительные письма губернаторам, министрам по культуре и туризму, в музеи и уже получили ответы из Челябинска, Томска, Омска, Новосибирска, Югры. Соседей заинтересовала идея, и они готовы создавать новые совместные турпродукты, например путешествие по сказочному кольцу России", - пояснил руководитель посольства.

Издание отмечает, что федеральный проект "Сказочная карта России" стартовал в 2010 году. Основан он на использовании историко-культурного наследия, задача - найти и обосновать места возможного рождения или обитания сказочных героев. Пока на карте 23 субъекта РФ, объявившие себя родиной более чем 40 персонажей. Например, поселок Ермаково Ярославской области претендует на звание родины Курочки Рябы, а Архангельская область - на место появления на свет Матушки Зимы. "Главное, не упустить выгоду. Вот Новгородская область никак не поймет, что визуализация Садко весьма перспективна: положительный образ купца-предпринимателя укрепил бы имидж территории, герой мог бы открывать ярмарки и многие другие городские события", - считает автор проекта Алексей Козловский.